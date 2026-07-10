हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 IAS और 22 HAS अधिकारियों के तबादले; सचिन कंवल बने शिमला नगर निगम आयुक्त
सनी शर्मा को SDM शिमला (शहरी) नियुक्त किया गया है। ओशिन शर्मा को संयुक्त निदेशक, आयुष बनाया गया है। विश्रुत भारती को हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य सचिव बनाया गया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 17 IAS और 22 हिमाचल प्रशासनिक सेवा (HAS) अधिकारियों के तबादले, नई नियुक्तियां और अतिरिक्त कार्यभार से जुड़े आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से शुक्रवार को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
IAS अधिकारियों में अतिरिक्त मुख्य सचिव (जनजातीय विकास) ओंकार चंद शर्मा को अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार उनके पास पहले की तरह रहेगा।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) आरडी नजीम को अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह एवं सतर्कता, MPP एवं पावर तथा NCES) नियुक्त किया गया है। इस बदलाव के साथ मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत से अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह एवं सतर्कता) का कार्यभार और राकेश कंवर से सचिव (MPP एवं पावर तथा NCES) का अतिरिक्त कार्यभार वापस ले लिया गया है।
- प्रधान सचिव (शहरी विकास) देवेश कुमार अब प्रधान सचिव (वित्त, योजना, अर्थ एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम) के रूप में कार्य करेंगे। उन्हें प्रधान सचिव (पशुपालन) का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। यह अतिरिक्त जिम्मेदारी आशीष सिंहमार से वापस ले ली गई है। प्रधान सचिव (लोक निर्माण विभाग) का अतिरिक्त कार्यभार उनके पास पहले की तरह रहेगा।
- प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) एम. सुधा देवी को प्रधान सचिव (वन एवं उद्योग) नियुक्त किया गया है। प्रधान सचिव (कार्मिक) का अतिरिक्त कार्यभार उनके पास पहले की तरह रहेगा। मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत से अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) का कार्यभार वापस ले लिया गया है।
- सचिव (श्रम एवं रोजगार, मुद्रण एवं स्टेशनरी, मत्स्य तथा युवा सेवाएं एवं खेल) प्रियंका बसु इंग्टी को सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। अपीलीय कर अधिकरण, धर्मशाला की अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार भी उनके पास पहले की तरह रहेगा।
- सचिव (डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस) और मुख्यमंत्री के सचिव (द्वितीय) आशीष सिंहमार को सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। सचिव (एसएडी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, संसदीय कार्य), सचिव (जीएडी) और सचिव, हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अतिरिक्त कार्यभार उनके पास पहले की तरह रहेगा।
- उद्योग निदेशक डॉ. यूनुस को सचिव (राज्य कर एवं आबकारी) नियुक्त किया गया है। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार उनके पास पहले की तरह रहेगा।
- कांगड़ा मंडल के मंडलायुक्त संदीप कुमार को सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन) नियुक्त किया गया है।
- सचिव (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एवं हाउसिंग) अमरजीत सिंह को सचिव (शहरी विकास) का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। सचिव (गृह) का अतिरिक्त कार्यभार उनके पास पहले की तरह रहेगा।
- मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव-सह-विशेष सचिव विवेक भाटिया को उद्योग निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।
- ऊर्जा निदेशक राकेश कुमार प्रजापति को पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन निदेशक नियुक्त किया गया है। इस अतिरिक्त कार्यभार से विवेक भाटिया को मुक्त किया गया है।
- विशेष सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) डॉ. अश्वनी कुमार शर्मा को राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार उनके पास पहले की तरह रहेगा।
- मत्स्य विभाग के निदेशक-सह-वार्डन विवेक चंदेल को नगर निगम बद्दी का आयुक्त नियुक्त किया गया है। इस अतिरिक्त कार्यभार से सोनाक्षी सिंह तोमर को मुक्त किया गया है।
- CSK हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर की रजिस्ट्रार डॉ. मधु चौधरी को विशेष सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) नियुक्त किया गया है। उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है।
- ओम कांत ठाकुर को मत्स्य विभाग का निदेशक-सह-वार्डन नियुक्त किया गया है। उनके लिए पहले हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के प्रबंध निदेशक के आदेश जारी हुए थे।
- ADC (विकास)-सह-परियोजना निदेशक (DRDA), हमीरपुर अभिषेक कुमार गर्ग को हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।
- गुरसिमर सिंह को तकनीकी शिक्षा निदेशक, सुंदरनगर नियुक्त किया गया है। उन्हें हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, सुंदरनगर के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। उनके लिए पहले जनरल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के आदेश जारी हुए थे।
- सचिन कंवल को शिमला नगर निगम आयुक्त बनाया गया है, वहीं ओशिन को संयुक्त निदेशक, आयुष बनाया गया है।
- HAS अधिकारियों में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव सचिन कंवल को नगर निगम शिमला का आयुक्त नियुक्त किया गया है। नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र कुमार को हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।
- हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ज्ञान सागर नेगी को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल), शिमला नियुक्त किया गया है। हिमफेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार उनके पास था।
- एकता काप्टा को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (विकास)-सह-परियोजना निदेशक (DRDA), सिरमौर, नाहन नियुक्त किया गया है। ज्योति राणा को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार बनाया गया है। डॉ. लाइक राम वर्मा को हिमफेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।
- शिल्पी बेक्टा अतिरिक्त सचिव (लोक निर्माण विभाग) के पद पर बनी रहेंगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार उनसे वापस ले लिया गया है।
- SDM सुजानपुर विकास शुक्ला को नगर निगम हमीरपुर का अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किया गया है। राम प्रसाद को कार्मिक विभाग (पूल) में आगामी तैनाती के लिए भेजा गया है।
- सनी शर्मा को SDM शिमला (शहरी) नियुक्त किया गया है। विश्रुत भारती को हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य सचिव बनाया गया है। इस अतिरिक्त कार्यभार से विनय मोदी को मुक्त किया गया है।
- योगेश चौहान को अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान नियुक्त किया गया है। राज्य खाद्य आयोग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी उनके पास रहेगा।
- डॉ. पूनम को डॉ.वाई.एस. परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज, नाहन का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। संजय कुमार को हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का महाप्रबंधक बनाया गया है। इस अतिरिक्त कार्यभार से राजीव कुमार को मुक्त किया गया है।
- विश्व मोहन देव चौहान को SDM कुपवी नियुक्त किया गया है। मुनीश कुमार शर्मा को संयुक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान बनाया गया है।
- SDM शिमला (शहरी) ओशिन को संयुक्त निदेशक, आयुष नियुक्त किया गया है। डॉ. अमित गुलेरिया को कार्मिक विभाग (पूल) में आगामी तैनाती के लिए भेजा गया है।
- मोहन लाल को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, शिमला नियुक्त किया गया है। कपिल तोमर को संयुक्त निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल नियुक्त किया गया है।
- राज कुमार-द्वितीय को SDM बिलासपुर बनाया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिकारी, SLAU, NHAI का अतिरिक्त कार्यभार उनके पास पहले की तरह रहेगा।
- पद्मा छोडोन को SDM उदयपुर नियुक्त किया गया है। नीरजा शर्मा को SDM सोलन बनाया गया है।
- अलीशा चौहान को SDM करसोग नियुक्त किया गया है। गौरव महाजन को कार्मिक विभाग (पूल) में आगामी तैनाती के लिए भेजा गया है।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
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