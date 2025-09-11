Madhya Pradesh weather update Monsoon Mayhem imd Heavy Rains alert today MP वाले सावधान! मॉनसून ने फिर पकड़ा जोर, आज इन 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
MP वाले सावधान! मॉनसून ने फिर पकड़ा जोर, आज इन 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

MP Weather Update: मध्य प्रदेश में आज मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है, जिसके चलते 10 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बाकी 45 जिलों में भी गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी दी है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, भोपालThu, 11 Sep 2025 07:28 AM
मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर एक बार बदलने वाला है। मौसम विभाग (IMD) के ताजा अपडेट्स के मुताबिक, आज 11 सितंबर 2025 को राज्य में मॉनसून अपनी पूरी रंगत दिखा रहा है। आज राज्य के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस साल का मॉनसून मध्य प्रदेश में सामान्य से थोड़ा ज्यादा सक्रिय रहा है। जानिए आज कहां कैसा मौसम रहेगा।

10 जिलों में भारी बारिश का 'रेड अलर्ट'

आईएमडी ने राज्य के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज जिन 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, उनमें नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्णा हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये इलाके मॉनसून की नमी से भरे सिस्टम से प्रभावित हो रहे हैं, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है।

इन जिलों में भी होगी बारिश

इसके अलावा मौसम विभाग ने 45 जिलों में तेज हवाओं, आंधी और बिजली गिरने की वार्निंग दी है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, देवास, नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगर, मंदसौर, सीधी और रीवा जैसे प्रमुख शहरों समेत बाकी जिलों में यह 'स्टॉर्मी सरप्राइज' देखने को मिल सकता है।

वहीं रतलाम, उज्जैन, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, भोपाल, विदिशा, कटनी, सागर, दमोह, छतरपुर और मंदसौर जैसे कई जिलों में अलग-अलग जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है।

मॉनसून में जमकर हुई बारिश

आईएमडी की लेटेस्ट मॉनसून रिपोर्ट्स से पता चलता है कि इस साल मध्य प्रदेश में मॉनसून सामान्य से 10-15% ज्यादा बारिश लेकर आया है, खासकर सितंबर में। राज्य के पूर्वी हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जबकि पश्चिमी MP में अभी भी कुछ कमी है। लेकिन 8 से 11 सितंबर तक का दौर 'इंटेंस' रहा है, जहां अलग-अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश देखी गई। आने वाले हफ्ते में और ज्यादा स्पेल्स की उम्मीद है, जो बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ा सकता है।

