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लंबे समय तक जमीन की देखरेख करने से उसका मालिकाना हक मिल जाता है; 49 साल पुराने केस में HC ने यह बताया

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला, हिमाचल प्रदेश
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हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और जिला अदालत धर्मशाला के पहले के फैसलों को सही ठहराया। इसके साथ ही प्रतिवादी की अपील को खारिज कर दिया गया। अदालत ने आदेश दिया कि वादी को उसकी जमीन का वास्तविक कब्जा तुरंत दिलाया जाए।

Long-term care of land leads to ownership rights; the High Court stated this.
लंबे समय तक जमीन की देखरेख करने से उसका मालिकाना हक मिल जाता है; HC ने यह बताया

करीब 49 साल तक चली कानूनी लड़ाई में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जमीन और काश्तकारी अधिकार को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ किया है कि किसी जमीन या मकान की लंबे समय तक देखभाल करने वाला कोई केयरटेकर या नौकर केवल इस आधार पर उस संपत्ति पर मालिकाना हक या काश्तकारी अधिकार का दावा नहीं कर सकता कि उसने लंबे समय तक उसकी देखरेख की है। इस मामले में न्यायाधीश रोमेश वर्मा ने केयरटेकर की अपील खारिज करते हुए निचली अदालतों के फैसलों को बरकरार रखा है।

यह विवाद वर्ष 1977 में कांगड़ा जिले के धर्मशाला की अदालत में शुरू हुआ था। वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ जमीन की बहाली और कब्जा वापस दिलाने के लिए मुकदमा दायर किया था। वादी का कहना था कि उसके पिता ने अपनी अनुपस्थिति में प्रतिवादी को जमीन और मकान की देखरेख के लिए रखा था। आरोप था कि बाद में प्रतिवादी ने राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर राजस्व रिकॉर्ड में खुद को किराएदार दर्ज करवा लिया। यह प्रविष्टि वर्ष 1976 की खसरा गिरदावरी में की गई थी।

गलत राजस्व प्रविष्टि के आधार पर अधिकार नहीं दिया जा सकता

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि वर्ष 1976 में पटवारी ने खसरा गिरदावरी में प्रतिवादी का नाम किराएदार के रूप में दर्ज करते समय ‘हिमाचल प्रदेश लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल’ के नियम 9.8 और 8.15 का पालन नहीं किया था। अदालत ने माना कि इस तरह की गलत राजस्व प्रविष्टि के आधार पर प्रतिवादी को जमीन पर काश्तकारी अधिकार नहीं दिया जा सकता।

'वादी 49 सालों से अदालतों के चक्कर लगा रहा'

अदालत ने इस मामले में वादी को हुई लंबी परेशानी पर भी चिंता जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि वादी वर्ष 1977 से न्याय के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहा है और करीब 49 साल बीत जाने के बाद भी उसे अपनी ही संपत्ति का लाभ और कब्जा नहीं मिल पाया। अदालत ने मामले को इतने लंबे समय तक चलने को गंभीर स्थिति माना।

अदालत ने खारिज कर दी प्रतिवादी की अपील

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और जिला अदालत धर्मशाला के पहले के फैसलों को सही ठहराया। इसके साथ ही प्रतिवादी की अपील को खारिज कर दिया गया। अदालत ने आदेश दिया कि वादी को उसकी जमीन का वास्तविक कब्जा तुरंत दिलाया जाए।

'सिर्फ देखरेख करने से कोई जमीन का मालिक नहीं बन जाता'

इस फैसले में हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी संपत्ति की देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने आप में मालिकाना हक या काश्तकारी अधिकार पैदा नहीं करती। लंबे समय तक किसी जमीन या मकान की देखरेख करने वाला व्यक्ति केवल इसी आधार पर उस संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जता सकता। मामले में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई प्रविष्टि की वैधता भी जांची गई और नियमों के उल्लंघन के कारण उसे अधिकार का आधार मानने से इनकार कर दिया गया।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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