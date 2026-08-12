लंबे समय तक जमीन की देखरेख करने से उसका मालिकाना हक मिल जाता है; 49 साल पुराने केस में HC ने यह बताया
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और जिला अदालत धर्मशाला के पहले के फैसलों को सही ठहराया। इसके साथ ही प्रतिवादी की अपील को खारिज कर दिया गया। अदालत ने आदेश दिया कि वादी को उसकी जमीन का वास्तविक कब्जा तुरंत दिलाया जाए।
करीब 49 साल तक चली कानूनी लड़ाई में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जमीन और काश्तकारी अधिकार को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ किया है कि किसी जमीन या मकान की लंबे समय तक देखभाल करने वाला कोई केयरटेकर या नौकर केवल इस आधार पर उस संपत्ति पर मालिकाना हक या काश्तकारी अधिकार का दावा नहीं कर सकता कि उसने लंबे समय तक उसकी देखरेख की है। इस मामले में न्यायाधीश रोमेश वर्मा ने केयरटेकर की अपील खारिज करते हुए निचली अदालतों के फैसलों को बरकरार रखा है।
यह विवाद वर्ष 1977 में कांगड़ा जिले के धर्मशाला की अदालत में शुरू हुआ था। वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ जमीन की बहाली और कब्जा वापस दिलाने के लिए मुकदमा दायर किया था। वादी का कहना था कि उसके पिता ने अपनी अनुपस्थिति में प्रतिवादी को जमीन और मकान की देखरेख के लिए रखा था। आरोप था कि बाद में प्रतिवादी ने राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर राजस्व रिकॉर्ड में खुद को किराएदार दर्ज करवा लिया। यह प्रविष्टि वर्ष 1976 की खसरा गिरदावरी में की गई थी।
गलत राजस्व प्रविष्टि के आधार पर अधिकार नहीं दिया जा सकता
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि वर्ष 1976 में पटवारी ने खसरा गिरदावरी में प्रतिवादी का नाम किराएदार के रूप में दर्ज करते समय ‘हिमाचल प्रदेश लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल’ के नियम 9.8 और 8.15 का पालन नहीं किया था। अदालत ने माना कि इस तरह की गलत राजस्व प्रविष्टि के आधार पर प्रतिवादी को जमीन पर काश्तकारी अधिकार नहीं दिया जा सकता।
'वादी 49 सालों से अदालतों के चक्कर लगा रहा'
अदालत ने इस मामले में वादी को हुई लंबी परेशानी पर भी चिंता जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि वादी वर्ष 1977 से न्याय के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहा है और करीब 49 साल बीत जाने के बाद भी उसे अपनी ही संपत्ति का लाभ और कब्जा नहीं मिल पाया। अदालत ने मामले को इतने लंबे समय तक चलने को गंभीर स्थिति माना।
अदालत ने खारिज कर दी प्रतिवादी की अपील
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और जिला अदालत धर्मशाला के पहले के फैसलों को सही ठहराया। इसके साथ ही प्रतिवादी की अपील को खारिज कर दिया गया। अदालत ने आदेश दिया कि वादी को उसकी जमीन का वास्तविक कब्जा तुरंत दिलाया जाए।
'सिर्फ देखरेख करने से कोई जमीन का मालिक नहीं बन जाता'
इस फैसले में हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी संपत्ति की देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने आप में मालिकाना हक या काश्तकारी अधिकार पैदा नहीं करती। लंबे समय तक किसी जमीन या मकान की देखरेख करने वाला व्यक्ति केवल इसी आधार पर उस संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जता सकता। मामले में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई प्रविष्टि की वैधता भी जांची गई और नियमों के उल्लंघन के कारण उसे अधिकार का आधार मानने से इनकार कर दिया गया।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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