20 करोड़ के लोन घोटाले में फंसे हिमाचल के व्यापारी की गिरफ्तारी, लेकिन कार्रवाई की वजह है कुछ और
प्रवक्ता ने आगे बताया कि यह भी पता चला कि उन्होंने कथित तौर पर जांच प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की थी, जिसके बाद मामले में धारा 221 भी जोड़ी गई।
हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में हुए 20 करोड़ रुपए के लोन घोटाले के मुख्य आरोपी और बिजनेसमैन युद्धवीर सिंह बैंस को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनकी गिरफ्तारी इस घोटाले के सिलसिले में नहीं हुई, बल्कि उन्हें सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला कंटेंट पोस्ट शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बैंस को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का करीबी माना जाता है और उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने सीएम सुक्खू के खिलाफ ED में शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, बोइलेउगंज पुलिस स्टेशन में एक शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि युद्धवीर सिंह बैंस ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाला कंटेंट था।
खास समुदाय पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बैंस के खिलाफ मिली शिकायत में कहा गया था कि उनके शेयर किए गए वीडियो में एक खास समुदाय के बारे में टिप्पणी की गई थी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इससे यह चिंता पैदा हुई कि वीडियो के ज्यादा फैलने से कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव पर बुरा असर पड़ सकता है।
लगातार भड़काऊ कंटेंट शेयर करने का भी लगा आरोप
पुलिस अधिकारी ने बताया कि, शुरुआती जांच से पता चला कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार भड़काऊ कंटेंट शेयर कर रहा था। उपलब्ध वीडियो और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच से पहली नजर में यह संकेत मिला कि उनमें अलग-अलग समुदायों के बीच तनाव और दुश्मनी पैदा करने की क्षमता थी।
'सुक्खू के खिलाफ ईडी शिकायत का लिया जा रहा बदला'
उधर बैंस ने पहले आरोप लगाया था कि पुलिस ऊंचे पदों पर बैठे कुछ लोगों के कहने पर उनका अपहरण करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उन्हें इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) में शिकायत दर्ज कराई थी।
लोन घोटाले में फंसे हिमाचल के व्यापारी की गिरफ्तारी, कार्रवाई की वजह है कुछ और
पुलिस ने बताया कि बैंस के खिलाफ मिली शिकायत और उपलब्ध सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 299 और 353(2) के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद बैंस को नोटिस भेजकर जांच में शामिल होने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने सहयोग करने से इनकार कर दिया, साथ ही जांच प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश भी की, जिसके बाद उनके खिलाफ मामले में धारा 221 भी जोड़ दी गई।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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