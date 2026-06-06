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20 करोड़ के लोन घोटाले में फंसे हिमाचल के व्यापारी की गिरफ्तारी, लेकिन कार्रवाई की वजह है कुछ और

Sourabh Jain पीटीआई, शिमला, हिमाचल प्रदेश
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प्रवक्ता ने आगे बताया कि यह भी पता चला कि उन्होंने कथित तौर पर जांच प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की थी, जिसके बाद मामले में धारा 221 भी जोड़ी गई।

20 करोड़ के लोन घोटाले में फंसे हिमाचल के व्यापारी की गिरफ्तारी, लेकिन कार्रवाई की वजह है कुछ और

हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में हुए 20 करोड़ रुपए के लोन घोटाले के मुख्य आरोपी और बिजनेसमैन युद्धवीर सिंह बैंस को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनकी गिरफ्तारी इस घोटाले के सिलसिले में नहीं हुई, बल्कि उन्हें सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला कंटेंट पोस्ट शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बैंस को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का करीबी माना जाता है और उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने सीएम सुक्खू के खिलाफ ED में शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, बोइलेउगंज पुलिस स्टेशन में एक शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि युद्धवीर सिंह बैंस ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाला कंटेंट था।

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खास समुदाय पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बैंस के खिलाफ मिली शिकायत में कहा गया था कि उनके शेयर किए गए वीडियो में एक खास समुदाय के बारे में टिप्पणी की गई थी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इससे यह चिंता पैदा हुई कि वीडियो के ज्यादा फैलने से कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव पर बुरा असर पड़ सकता है।

लगातार भड़काऊ कंटेंट शेयर करने का भी लगा आरोप

पुलिस अधिकारी ने बताया कि, शुरुआती जांच से पता चला कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार भड़काऊ कंटेंट शेयर कर रहा था। उपलब्ध वीडियो और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच से पहली नजर में यह संकेत मिला कि उनमें अलग-अलग समुदायों के बीच तनाव और दुश्मनी पैदा करने की क्षमता थी।

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'सुक्खू के खिलाफ ईडी शिकायत का लिया जा रहा बदला'

उधर बैंस ने पहले आरोप लगाया था कि पुलिस ऊंचे पदों पर बैठे कुछ लोगों के कहने पर उनका अपहरण करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उन्हें इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) में शिकायत दर्ज कराई थी।

लोन घोटाले में फंसे हिमाचल के व्यापारी की गिरफ्तारी, कार्रवाई की वजह है कुछ और

पुलिस ने बताया कि बैंस के खिलाफ मिली शिकायत और उपलब्ध सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 299 और 353(2) के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद बैंस को नोटिस भेजकर जांच में शामिल होने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने सहयोग करने से इनकार कर दिया, साथ ही जांच प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश भी की, जिसके बाद उनके खिलाफ मामले में धारा 221 भी जोड़ दी गई।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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