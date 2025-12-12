पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा हिमाचल का मौसम, इन जिलों में होगी बर्फबारी, पारा -5.9 डिग्री तक पहुंचा

Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Light snowfall likely in higher reaches of Himachal Pradesh over weekend
Dec 12, 2025 09:28 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, शिमला
पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के मौसम में बदलाव आएगा। मौसम विभाग ने राज्य के तीन जिलों में बर्फबारी की संभावना जताई है। इस बीच लाहौल और स्पीति जिले में स्थित कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान -5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति, चंबा और कुल्लू जिलों के ऊंचे इलाकों में सप्ताहांत में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि लाहौल और स्पीति जिले में स्थित कुकुमसेरी में रात का सबसे ठंडा तापमान -5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सोलन में दिन का सबसे उच्च तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, हिमालयी क्षेत्र में बने नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण इन तीनों जिलों के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। उन्होंने यह भी बताया कि बाकी नौ जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि 17, 18 और 19 दिसंबर को लाहौल और चंबा में हल्की बर्फबारी की संभावना है।

हिमाचल प्रदेश में 1 से 11 दिसंबर तक सामान्य 8.3 मिमी वर्षा के मुकाबले शून्य बारिश हुई, जो सामान्य से 100 प्रतिशत कम है। हालांकि, मानसून के बाद 1 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक राज्य में 53.1 मिमी के मुकाबले 69.5 मिमी वर्षा हुई, जो सामान्य से 31 प्रतिशत अधिक है।

मौसम विभाग ने कहा है कि बिलासपुर में सुबह के समय घना कोहरा (दृश्यता 50 से 200 मीटर) और मंडी में हल्का कोहरा (दृश्यता 500 मीटर) रहेगा। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है और ये सामान्य से अधिक हैं।

