landslide in sundernagar town of mandi district some people killed and others missing

हिमाचल के मंडी में दरका पहाड़; घरों पर गिरा मलबा, 6 लोग दबे, 3 की मौत- VIDEO

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर कस्बे में मंगलवार शाम हुए एक बड़ा हादसा हुा। भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य लापता हो गए। दो घर मलबे में दब गए। लापता लोगों की तलाश जारी है।

Wed, 3 Sep 2025 12:36 AM
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कहर के बीच मंगलवार देर शाम को मंडी के सुंदरनगर में एक बड़ा हादसा हो गया। सुंदरनगर के जंगम बाग इलाके में एक पहाड़ का कुछ हिस्सा दरक गया। पहाड़ से गिरे मलबे की जद में दो मकान आ गए। इस हादसे में 6 लोग दब गए। अब तक मां-बेटी सहित तीन लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि बाकी की तलाश जारी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पुलिस प्रशासन के आला अफसर मौके पर मौजूद हैं और एसडीआरएफ की मदद से बचाव अभियान चला रहे हैं।

2 मकानों पर मलबा, आए थे मेहमान

सुंदरनगर उपमंडल की चांबी पंचायत मंगलवार शाम भारी बारिश के बीच अचानक पहाड़ा का एक हिस्सा भूस्खलन के कारण दरक गया। इससे दो मकानों पर मलबा गिर गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पीड़ित परिवार के घर में बीते शनिवार को सेवानिवृति का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। कार्यक्रम के बाद कई रिश्तेदार लौट चुके थे, लेकिन कुछ परिजन वहीं रुके हुए थे।

तीन की मौत

सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम, पुलिस बल और एनडीआरएफ मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू कर दिया। गुरप्रीत की पत्नी भारती और उसकी दो साल की बेटी किरत को मलबे से निकाल कर नागरिक अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया गया। वहां डाक्टरों ने मां-बेटी व एक अन्य को मृत घोषित कर दिया।

3 अभी भी दबे

महिला का पति गुरप्रीत उर्फ सोनू व उसकी मां सुरेंद्र कौर और साथ लगते एक मकान में रहने वाली बुजुर्ग महिला अभी मलबे में दबे हुए हैं।

आसपास के घर कराए खाली

मंडी के डीसी अपूर्व देवगन और एसडीएम सुंदरनगर अमर नेगी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। डीसी अपूर्व देवगन ने कहा कि हादसे के बाद भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के ऊपर बसे मकानों को भी खाली करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी और जान-माल का नुकसान न हो।

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

वहीं, सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल ने भी घटनास्थल का दौरा किया और अधिकारियों को राहत कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए। मार्ग पूरी तरह दलदल में बदल गया। इससे प्रशासन व पुलिस की टीम को पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा। सुंदरनगर उपमंडल प्रशासन ने आसपास के लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

