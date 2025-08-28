Landslide Chaos Chandigarh-Manali Highway Shut as Himachal Battles Heavy Rains हिमाचल में तीन दिनों से जाम में फंसे सैकड़ों वाहन; फल-सब्जियों की सप्लाई पर संकट, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
Landslide Chaos Chandigarh-Manali Highway Shut as Himachal Battles Heavy Rains

हिमाचल में तीन दिनों से जाम में फंसे सैकड़ों वाहन; फल-सब्जियों की सप्लाई पर संकट

Chandigarh-Manali Highway Traffic Jam: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से चंडीगढ़-मनाली हाईवे बंद हो गया है, जिससे सैकड़ों यात्री और वाहन फंसे हुए हैं, और ब्यास नदी उफान पर है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, कुल्लूThu, 28 Aug 2025 11:36 AM
हिमाचल प्रदेश में बारिश का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। भारी बारिश के चलते बानला में हुए भूस्खलन ने चंडीगढ़-मनाली हाईवे को पूरी तरह ठप कर दिया है। यहां कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। हिमाचल में कई सड़कें टूट गई हैं और नदियां उफान पर हैं। ऐसे में यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।

भूस्खलन ने रोकी रफ्तार

कुल्लू जिले के बानला में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिसने चंडीगढ़-मनाली हाईवे को अवरुद्ध कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि सड़क की मरम्मत का काम जोर-शोर से चल रहा है, लेकिन प्रकृति के इस प्रकोप के आगे अभी राहत की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। ब्यास नदी के उफान ने हाईवे का एक हिस्सा बहा दिया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है।

मौसम विभाग की चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चंबा, कांगड़ा और मंडी में आज और कल भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो-तीन दिन तक हिमाचल में बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।

यात्रियों की मुश्किलें

पिछले तीन दिनों से मंडी जिले के पंडोह से ऑट तक हाईवे बंद है। सैकड़ों ट्रक और कारें सड़क पर फंसी हैं और ड्राइवरों का सब्र जवाब दे रहा है। सब्जियां और सामान खराब हो रहे हैं, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। अमृतसर से कुल्लू-मनाली जा रहे ड्राइवर गुरविंदर सिंह ने बताया, "चार दिन हो गए, हम यहीं फंसे हैं। सड़क की हालत खराब है और टोल टैक्स के 260 रुपये भी वसूल रहे हैं। प्रशासन से कोई जवाब नहीं मिल रहा।"

वहीं, ड्राइवर बबलू ठाकुर ने कहा, "घर पहुंचना मुश्किल हो गया है। सड़कें टूटी हैं, नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने खाने-पीने या ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं की। कुछ ढाबे वाले और लंगर वालों की मदद से जैसे-तैसे गुजारा हो रहा है।"

प्रशासन का एक्शन

कुल्लू की उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने बताया कि जिले के कई हिस्सों को खाली कराया जा रहा है। लगातार बारिश से नेशनल हाईवे कई जगह क्षतिग्रस्त है। ब्यास नदी का जलस्तर बहुत ऊंचा है। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील है। उन्होंने बताया कि बिंदु ढांक में हाईवे को भारी नुकसान पहुंचा है और बहंग में कुछ दुकानें और रेस्तरां पानी की चपेट में हैं।

