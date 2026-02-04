Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़कुल्लूHimachal Pradesh Kullu peacocks spotted in snowy valleys surprise people a result of climate change
बर्फ की वादियों में दिखे मोर, लोग हैरान; खाने की तलाश या क्लाइमेट चेंज का असर?

बर्फ की वादियों में दिखे मोर, लोग हैरान; खाने की तलाश या क्लाइमेट चेंज का असर?

संक्षेप:

इस दुर्लभ घटना ने हिमालयी राज्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। मोर आमतौर पर गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। यही वजह है कि 6000 फीट की ऊंचाई पर मोरों का दिखाई देना काफी आश्चर्यजनक बात है।

Feb 04, 2026 11:38 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, कुल्लू
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश में 1000 मीटर की ऊंचाई पर रहने वाले मोर अब 1600 मीटर की ऊंचाई पर भी पाए जा रहे हैं। यानी ऐसे ऊंचाई वाले इलाके जो काफी ठंडे माने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली के पास लगभग 6000 फीट (लगभग 1,800 मीटर) की ऊंचाई पर स्थित जगतसुख गांव के बर्फ से ढके जंगल में मोरों के एक जोड़े को देखा गया है। मोर के जोड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है जिसने सभी को हैरत में डाल दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस दुर्लभ घटना ने हिमालयी राज्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। मोर आमतौर पर गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। यही वजह है कि 6000 फीट की ऊंचाई पर मोरों का दिखाई देना काफी आश्चर्यजनक बात है। हिमालय में पारिस्थितिक परिवर्तनों और वायुमंडलीय तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि को इसकी वजह माना जा रहा है।

'ऊंचे पहाड़ अब उतने ठंडे नहीं रह गए'

कुल्लू के वन्य प्राणी विभाग के वन मंडलाधिकारी राजेश शर्मा के मुताबिक औसत तापमान में वृद्धि इसका एक प्रमुख कारण हो सकती है। कुल्लू और मनाली में 10-15 साल पहले तक घरों में पंखे नहीं होते थे। लेकिन अब ज्यादातर जगहों पर मौसम गर्म रहता है और ऊंचे पहाड़ अब उतने ठंडे नहीं रह गए हैं। ऐसे में मोर कुल्लू के ऊपरी इलाकों को रहने लायक समझ रहे हैं और वहां के माहौल को पसंद कर रहे हैं।'

उन्होंने कहा कि ‘एक घटना के आधार पर ये कह देना कि मोर स्थायी रूप से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को अपना ठिकाना बना रहे हैं तो गलत होगा। हालांकि अगर ऐसे नजारे बार-बार देखने को मिलेंगे तो निश्चित ही ऐसा कहा जा सकता है। हो सकता है कि वे खाने की तलाश में ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचे गए।’

ये भी पढ़ें:30 से अधिक यात्रियों से भरी हिमाचल रोडवेज खाई में गिरी, कालसी में सड़क हादसा
ये भी पढ़ें:यात्रियों से भरी हिमाचल की बस उत्तराखंड में खाई में गिरी, 3 की मौत और 33 जख्मी
ये भी पढ़ें:2 एयरपोर्ट और 9 हेलीपैड की पहचान, UDAN योजना के तहत हिमाचल को बड़ी सौगात

मोर मैदानी इलाकों का पक्षी

मालूम हो कि मोर परंपरागत रूप से मैदानी इलाकों का पक्षी होता है। वहीं मोरों का इस तरह ऊंचाई वाले इलाकों में आना मौसम वैज्ञानिकों और वन्यजीव संरक्षकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। गांववालों का कहना है कि ये नजारे दुर्लभ हैं तो वहीं न्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।