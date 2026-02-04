बर्फ की वादियों में दिखे मोर, लोग हैरान; खाने की तलाश या क्लाइमेट चेंज का असर?
हिमाचल प्रदेश में 1000 मीटर की ऊंचाई पर रहने वाले मोर अब 1600 मीटर की ऊंचाई पर भी पाए जा रहे हैं। यानी ऐसे ऊंचाई वाले इलाके जो काफी ठंडे माने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली के पास लगभग 6000 फीट (लगभग 1,800 मीटर) की ऊंचाई पर स्थित जगतसुख गांव के बर्फ से ढके जंगल में मोरों के एक जोड़े को देखा गया है। मोर के जोड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है जिसने सभी को हैरत में डाल दिया है।
इस दुर्लभ घटना ने हिमालयी राज्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। मोर आमतौर पर गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। यही वजह है कि 6000 फीट की ऊंचाई पर मोरों का दिखाई देना काफी आश्चर्यजनक बात है। हिमालय में पारिस्थितिक परिवर्तनों और वायुमंडलीय तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि को इसकी वजह माना जा रहा है।
'ऊंचे पहाड़ अब उतने ठंडे नहीं रह गए'
कुल्लू के वन्य प्राणी विभाग के वन मंडलाधिकारी राजेश शर्मा के मुताबिक औसत तापमान में वृद्धि इसका एक प्रमुख कारण हो सकती है। कुल्लू और मनाली में 10-15 साल पहले तक घरों में पंखे नहीं होते थे। लेकिन अब ज्यादातर जगहों पर मौसम गर्म रहता है और ऊंचे पहाड़ अब उतने ठंडे नहीं रह गए हैं। ऐसे में मोर कुल्लू के ऊपरी इलाकों को रहने लायक समझ रहे हैं और वहां के माहौल को पसंद कर रहे हैं।'
उन्होंने कहा कि ‘एक घटना के आधार पर ये कह देना कि मोर स्थायी रूप से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को अपना ठिकाना बना रहे हैं तो गलत होगा। हालांकि अगर ऐसे नजारे बार-बार देखने को मिलेंगे तो निश्चित ही ऐसा कहा जा सकता है। हो सकता है कि वे खाने की तलाश में ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचे गए।’
मोर मैदानी इलाकों का पक्षी
मालूम हो कि मोर परंपरागत रूप से मैदानी इलाकों का पक्षी होता है। वहीं मोरों का इस तरह ऊंचाई वाले इलाकों में आना मौसम वैज्ञानिकों और वन्यजीव संरक्षकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। गांववालों का कहना है कि ये नजारे दुर्लभ हैं तो वहीं न्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है।
