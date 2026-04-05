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15 मिनट पहले ब्रेक खराब हुए, गाड़ी रुकवाई भी लेकिन…कुल्लू हादसे में जिंदा बचे सैलानी ने क्या बताया

Apr 05, 2026 01:51 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, एएनआई, कुल्लू
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Kullu Accident: कुल्लू में शनिवार रात टैंपो ट्रैवलर के ब्रेक फेल हो गए और वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। पर्यटक ट्रैकिंग से वापस लौट रहे थे। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। वाहन में कुल 22 लोग सवार थे।

15 मिनट पहले ब्रेक खराब हुए, गाड़ी रुकवाई भी लेकिन…कुल्लू हादसे में जिंदा बचे सैलानी ने क्या बताया

Kullu Accident: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में शनिवार रात बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर्यटकों से भरा एक टेंपो ट्रैवलर सड़क से फिसलकर खाई में गिर गया। इस हादसे में दो महिलाओं समेत चार पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक वाहन में दो बच्चों सहित कुल 22 लोग सवार थे। पर्यटक जीभी में एक होटल में ठहरे हुए थे जो बंजार कस्बे से करीब 10 किलोमीटर दूर है। हादसा बंजार कस्बे में हुआ।

शुरुआती जांच में सामने आया है कि लगातार बारिश के कारण सड़क फिसलन भरी हो गई थी और भुंतर की ओर उतरते समय वाहन नियंत्रण खो बैठा।

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15 मिनट पहले खराब हुए ब्रेक का पता लगा

हादसे में घायल गाइड दीनू सैफी ने एएनआई को बताया, “मैं 23 लोगों के एक समूह के साथ था, जिसमें दो बच्चे और ड्राइवर शामिल थे… जालोरी पास से लौटते वक्त गाड़ी के ब्रेक गर्म हो गए थे। ब्रेक से गंध आ रही थी। इसलिए हमने करीब 15 मिनट के लिए वाहन रोका… लेकिन जब दोबारा चलाने की कोशिश की, तो ब्रेक पूरी तरह फेल हो गए और गाड़ी हादसे का शिकार हो गई… कुछ लोग ऊपर ही रह गए, जबकि कुछ नदी में गिर गए… बाद में स्थानीय लोगों ने हमारी मदद की।”

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तेज रफ्तार में गाड़ी बेकाबू होकर खाई में गिरी

एक अन्य घायल और सैलानी रोहित मेहरा ने बताया, “हम ट्रेकिंग के बाद जीभी लौट रहे थे, तभी अचानक गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए… तेज रफ्तार में संतुलन बिगड़ गया और वाहन खाई में गिरकर पलट गया… जब गाड़ी नदी में गिरी, तब उसमें मैं ही अकेला बचा था।”

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घायलों और मृतकों की सूची

कुल्लू हादसे में दीपाली (दिल्ली), सिमरन (कोटा, राजस्थान), अमित (पश्चिमी दिल्ली) और एक अज्ञात व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं, घायल 19 लोगों में अभिनव मोदी, करण, कियान, मोहित, गिन्नी, आदित्य नारायण, चालक लियाकत हुसैन, आंचल, मधुप शर्मा, आयुषी शर्मा, रोहित मेहरा, फ़िज़ा, आर्य जैन, निकिता, हरदीप सिंह, दीनू सैफी, शशि, अनुराग और अर्नव शामिल हैं, जो हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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