मैक्लोडगंज: चीन नागरिक गिरफ्तार, 5 महीने से छिपकर रह रहा था; पुलिस में दे चुका सेवाएं!

पुलिस अब मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि वह नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था। मैक्लोडगंज में ही तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान भी है। दलाई लामा यहां निर्वासित जिंदगी बिता रहे हैं। चीन दलाई लामा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है।

Feb 04, 2026 08:10 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, कांगड़ा
कांगड़ा जिले के धर्मशाला स्थित मैक्लोडगंज में बिना वैध दस्तावेज के रह रहे चीनी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संदिग्ध की पहचान 60 वर्षीय लू वेनियन के रूप में हुई है। उसके पासपोर्ट के मुताबिक वह चीन के सिचुआन प्रांत का मूल निवासी है। पुलिस जांच के दौरान आरोपी न तो हिंदी समझ पा रहा था और नह ठीक से इंग्लिश। पुलिस अब मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि वह नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था। मैक्लोडगंज में ही तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान भी है। दलाई लामा यहां निर्वासित जिंदगी बिता रहे हैं। चीन दलाई लामा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है।

एडिशनल एसपी बीर बहादुर ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि '2 फरवरी को मैक्लोडगंज पुलिस स्टेशन में एक चीनी नागरिक लू वेनियन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच के दौरान पता चला कि लू वेनियन 26 सितंबर, 2025 से 2 फरवरी, 2026 तक लगभग 130 दिनों तक वैध भारतीय वीजा के बिना मैक्लोडगंज कांगड़ा में रहा। उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 के तहत मामला दर्ज किया गया है। देश की शीर्ष जांच एजेंसियों को भी सूचित कर दिया गया है और वे भी इस मामले की जांच करेंगी।'

कोर्ट में किया जाएगा पेश

उन्होंने आगे बताया कि पासपोर्ट के मुताबिक वह चीन के सिचुआन प्रांत का निवासी है। उसका जन्म 10 मई 1965 को हुआ है। पासपोर्ट युन्नान से जारी हुआ है। जांच में ये भी सामने आया है कि उसके पास नेपाल सरकार की ओर से जारी टूरिस्ट वीजा था जो कि 29 जून 2025 से 26 सितंबर 2026 तक (90 दिनों के लिए) वैलिड था। मामले पर आगामी कार्रवाई जारी है। आरोपी चीनी नागरिक को कोर्ट में पेश किया जाएगा।'

चीनी पुलिस में दे चुका सेवाएं?

वहीं कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि 'वह बिना वैध दस्तावेजों के रह रहा था, इसलिए एफआईआर दर्ज की गई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी चीनी पुलिस में सेवा दे चुका है। वह अभी भी सेवा में है, सेवानिवृत्त हो चुका है, और चीन के किस प्रांत में उसने सेवा दी, यह जांच का विषय है। वह हिंदी और इंग्लिश में कमजोर है ऐसे में हम उससे बातचीत करने के लिए एक चीनी भाषा के एक्सपर्ट की मदद ले रहे हैं।'

