दो महीने में इस एयरपोर्ट से 40% उड़ाने रद्द, हिमाचल में बारिश ने मचाई भारी तबाही

हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा हवाई अड्डा अब उड़ानों के लिए विजिबिलिटी की सीमा को 5 किमी से घटाकर 3 किमी करने की योजना बना रहा है, जिससे मॉनसून के दौरान कम होने वाली उड़ानों की संख्या में कमी आ सकती है।

हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा और बिजी एयरपोर्ट कांगड़ा हवाई अड्डा पिछले दो महीनों से मॉनसून की मार झेल रहा है। भारी बारिश ने यहां उड़ानों का खेल बिगाड़ दिया है, जिसके चलते करीब 40% उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। लेकिन एयरपोर्ट प्रशासन ने हार नहीं मानी और अब एक नया प्लान लेकर आया है, जो यात्रियों के लिए राहत की सांस ला सकता है।

बारिश बनी उड़ानों की दुश्मन पिछले दो महीनों में हिमाचल में मॉनसून ने जमकर कहर बरपाया है। कांगड़ा एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए 5 किलोमीटर की बिजिविलिटी जरूरी होती है, लेकिन बारिश और कोहरे ने इसे मुश्किल बना दिया। इसकी वजह से 30 से 40% उड़ानें रद्द हो गईं। एयरपोर्ट डायरेक्टर धीरेंद्र सिंह ने बताया कि मॉनसून ने पूरे हिमाचल को प्रभावित किया है और कांगड़ा हवाई अड्डे पर उड़ानों का आना-जाना भी इससे अछूता नहीं रहा।

नया प्लान, नई उम्मीद कांगड़ा हवाई अड्डा प्रशासन ने इस समस्या से निपटने के लिए कमर कस ली है। धीरेंद्र सिंह ने खुलासा किया कि बिजिविलिटी की सीमा को 5 किलोमीटर से घटाकर 3 किलोमीटर करने का फैसला लिया गया है। यह एक बड़ा कदम है, जो उड़ान रद्द होने की संख्या को कम कर सकता है। सिंह ने कहा, 'हमने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अब हम कम बिजिविलिटी में भी सुरक्षित लैंडिंग की दिशा में काम कर रहे हैं।'

भारतीय वायुसेना के साथ समझौता कांगड़ा एयरपोर्ट का एयर स्पेस अब तक भारतीय वायुसेना के नियंत्रण में था, जिसके कारण एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) प्रक्रियाओं में दिक्कतें आ रही थीं। लेकिन अब एक अच्छी खबर है। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और वायुसेना के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र हवाई अड्डा प्राधिकरण को सौंपा जाएगा। धीरेंद्र सिंह ने बताया, 'हम इस क्षेत्र में नई प्रक्रियाएं तैयार कर रहे हैं। डीजीसीए, एयरलाइंस और हवाई अड्डा प्राधिकरण मिलकर काम कर रहे हैं ताकि दृश्यता सीमा को कम किया जा सके।'