50 रुपए की ही कमाई हुई; कंगना रनौत बाढ़ पीड़ितों को बताने लगीं अपना भी दर्द

वायरल क्लिप में मंडी सांसद उस महिला से बात करती नजर आ रही हैं, जो हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर उनसे कुछ सवाल पूछने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद कंगना ने उसे अपना दर्द बताते हुए कहा कि कैसे उनके रेस्टोरेंट को आर्थिक नुकसान हुआ।

हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां वह राज्य में इस मॉनसून सीजन के दौरान बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों से मिल रही हैं। इसी दौरान उन्होंने एक महिला से बातचीत करते हुए ऐसा कुछ कहा कि जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। दरअसल उन्होंने अपनी तकलीफ बताते हुए कहा कि कृपया मेरा दर्द भी समझिए, मैं भी इंसान हूं। मेरा यहां एक रेस्टोरेंट है, जिसमें कल सिर्फ 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, जबकि मुझे 15 लाख रुपए तो सिर्फ वेतन के रूप में बांटने पड़ते हैं। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

इस वायरल वीडियो क्लिप में कंगना एक महिला से बात करती नजर आ रही हैं, जो हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर उनसे कुछ सवाल पूछने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद कंगना ने उसे अपना दर्द बताते हुए कहा कि कैसे उनके रेस्टोरेंट को आर्थिक नुकसान हुआ।

कंगना ने उस महिला पर हल्की नाराजगी जताते हुए कहा, ‘क्या आप मुझ पर चढ़ाई करने आई हैं या प्रश्न करने आई हैं। चढ़ाई मत करिए, सवाल करिए, हम भी यहीं के वासी हैं। आप हमें नोचने आएंगे, तो कैसे काम करेंगे। मेरा भी घर यहां पर है। मुझ पर क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पर है, जिसमें सिर्फ 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। 15 लाख रुपए की तो सिर्फ सैलरी देती हूं, 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। मुझपे भी क्या बीतती होगी, मेरा दर्द भी तो आप समझिए ना, मैं भी इंसान ही हूं, मैं भी अकेली लड़की हूं, समाज में।’

आगे कंगना ने कहा, 'आप ही की तरह मैं भी सिंगल वुमन हूं। मेरी भी आप आपदा समझिए, मुझ पर आप ऐसे अटैक मत करिए कि जैसे कंगना क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमारी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। मैं भी अपना कमाने खाने वाली लड़की हूं। मैं आपको बता रही हूं कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि है हमने राज्य सरकार को दी है और आज हम यहां पर यही जानने आए हैं कि क्या काम हुआ है। राज्य सरकार ने कितना काम किया है, यह जानने के लिए हम यहां पर हैं।'

बता दें कि इस साल की शुरुआत में, कंगना रनौत ने घोषणा की थी कि वह मनाली में अपना पहला कैफे- 'द माउंटेन स्टोरी' खोलेंगी।

अपने दौरे के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कंगना ने गुरुवार को बताया कि 'आज मंडी लोक सभा के मनाली विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गाँवों और कस्बों का दौरा कर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। सोलंग नाला, पलचान, बाहँग, समहान, मनाली गाँव, 17 मिल, बिंदु ढांक, 15 मिल, पतलीकुल, नेरी जैसे क्षेत्रों में जाकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पूरी तरह से जनता के साथ खड़ी है। हम मिलकर पुनर्निर्माण और राहत कार्यों को पूरी ताकत से आगे बढ़ाएंगे।'

