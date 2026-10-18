नेहा सिंह राठौर के समर्थन में उतरीं BJP सांसद कंगना रनौत, बोलीं- किसी को बदनाम करना घटिया बात
भ्रामक खबर मामले में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने नेहा सिंह राठौर का समर्थन किया है। कंगना ने कहा कि टीआरपी के लिए किसी महिला को बदनाम करना बेहद घटिया बात है।
बीते दिनों सिंगर नेहा सिंह राठौर को लेकर एक मीडिया संस्थान ने आपत्तिजनक और भ्रामक खबर चलाई, जिसके खिलाफ नेहा ने एक मुहिम छेड़ दी। अपनी मुहिम में नेहा सिंह राठौर ने कंगना रनौत से पूछा था कि क्या आपको इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना है। इस मामले पर कंगना रनौत का जवाब आया है। उन्होंने इस मामले पर नेहा सिंह राठौर का समर्थन करते हुए कहा कि टीआरपी के लिए किसी महिला को बदनाम करना बेहद घटिया बात है।
क्या था पूरा मामला
एक न्यूज चैनल में खबर चलाई थी कि नेहा राठौर जिस हॉस्टल में रहती थीं, उस हॉस्टल में सेक्स रैकेट चल रहा था और पुलिस ने वहां छापा मारा है। न्यूज चैनल ने इस दौरान विजुअल्स में नेहा सिंह राठौर की फोटो का भी इस्तेमाल किया। इस घटना को लेकर नेहा सिंह राठौर ने आपत्ती जताई और भारी नाराजगी के साथ न्यूज चैनल के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी और बीजेपी सांसद कंगना रनौत से इस मामले पर समर्थन के लिए लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। नेहा की इस पोस्ट पर जवाब देते हुए कंगना ने नेहा का समर्थन किया और कहा कि टीआरपी के लिए किसी भी महिला को बदनाम करना बेहद घटिया बात है।
क्या बोलीं कंगना
नेहा सिंह राठौर के पोस्ट का जवाब देते हुए कंगना रनौत ने कहा कि नेहा, आपके राजनैतिक राजनैतिक विचार और समय-समय पर दिए बयान मेरे राजनैतिक विचार के विरुद्ध व मेरे लिए अस्वीकार होते हैं किंतु किसी भी महिला को टीआरपी के लिए बेबुनियाद बदनाम करना बेहद घटिया बात है। न्यूज चैनल के हैड को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।
नेहा ने पोस्ट कर क्या पूछा था
सिंगर नेहा सिंह राठौर ने कंगना रनौत को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी। पोस्ट में नेहा ने लिखा, "डियर कंगना रनौत, आपकी तरह मैं भी इस देश की बेटी हूँ. हालाँकि आपकी और मेरी विचारधारा में फ़र्क़ है, लेकिन ये फ़र्क़ हम दोनों के महिला होने के साझे सच को नहीं बदल सकता।न्यूज चैनल ने जान-बूझकर मेरे खिलाफ फेक न्यूज चलाई और मुझे वेश्या कहा, ये झूठी खबर पूरे देश ने देखी और मेरा सम्मान आहत हुआ। आपके परिवार में भी आपकी बहनें होंगी! बच्चियाँ होंगी! क्या आपको उनके लिए डर नहीं लगता? क्या आपको न्यूज चैनल की इस बदमाशी पर कुछ भी नहीं कहना है?"
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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