अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बोलीं कंगना रनौत, किस पर लगाया आरोप?
कंगना का कहना है कि भाजपा हमेशा से सनातन संस्कृति, आस्था और भारत की सभ्यतागत विरासत की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है और पार्टी ने कभी भी आस्था को वोट बैंक की राजनीति का साधन नहीं बनाया, बल्कि उसे राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग माना है।
फिल्म एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बुधवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्षों तक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध करती रही और अब राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। रनौत ने इस बारे में एक बयान जारी करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश और पूरे देश की जनता कांग्रेस के 'दोहरे रवैये' से भली-भांति परिचित है।
कंगना का यह बयान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से संबंधित कथित अनियमितताएं केवल धन की चोरी नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की भी चोरी हैं।
कांग्रेस कर रही राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश: कंगना
भाजपा सांसद रनौत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, 'कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया और अब वही पार्टी इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है।' उन्होंने कहा कि भगवान राम करोड़ों भारतीयों की आस्था के प्रतीक हैं और सदियों के संघर्ष, बलिदान तथा श्रद्धा के बाद ही राम मंदिर का निर्माण संभव हो सका।
हिमाचल सरकार ने मंदिरों पर नियंत्रण की कोशिश की: कंगना
कंगना ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंदिरों की निधियों का उपयोग सरकारी योजनाओं के लिए करने की कोशिश की तथा मंदिरों एवं धार्मिक संस्थानों के संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अब वही कांग्रेस नेता राम मंदिर की बात कर रहे हैं।
भाजपा ने आस्था को राजनीति का साधन नहीं बनाया: कंगना
उधर अपनी पार्टी का बचाव करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि भाजपा हमेशा से सनातन संस्कृति, आस्था और भारत की सभ्यतागत विरासत की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कभी भी आस्था को वोट बैंक की राजनीति का साधन नहीं बनाया, बल्कि उसे राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग माना है।
'जनता कांग्रेस की राजनीति और चरित्र को समझ चुकी'
रनौत ने कहा कि जनता अब कांग्रेस की राजनीति और उसके वास्तविक चरित्र को भली-भांति समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता विकास, सुशासन और जनकल्याण चाहती है न कि राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का दोहन। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को राम मंदिर जैसे पवित्र मुद्दे का राजनीतिकरण करने के बजाय अपनी विफलताओं का जवाब देना चाहिए और जनता से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए।
बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस का विशेष जांच दल (एसआईटी) ने राम मंदिर में चढ़ावे की नकदी के कथित गबन के मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बीच, बढ़ते विवाद के बीच ट्रस्ट ने सोमवार को अपने महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए। ट्रस्ट की बैठक में कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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