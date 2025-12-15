कोई हिम्मत भी कर सकता है; 'क्रब खुदेगी' वाले नारे पर कंगना रनौत को क्या डर
दिल्ली में कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए आपत्तिजनक नारे को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। भाजपा की मंडी से सांसद और फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ने दुख जाहिर करते हुए कहा है कि खून-खराबे का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि जिस तरह कामना की जा रही है, कभी कोई हिम्मत भी कर सकता है।
दिल्ली के रामलीला मैदार में हुई रैली के दौरान राजस्थान के जयपुर से आई महिला नेता ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की थी। भाजपा सांसद ने कहा कि राजनीति में हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। उन्होंने कहा, 'आप बताइए कि कौन से सभ्य देश में इस तरह खुलेआम पब्लिक रैली में आप किसी को मरने की बद्दुआ दे रहे हैं, किसी को अपशब्द बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स का मतलब यह नहीं कि हमारी विचारधारा अलग है, तो हम दुश्मन हैं। किसी के मरने की कामना करना, नारे लगाना, उत्साहित करना कि आपको मरना चाहिए या मोदी तेरी कब्र खुदेगी इस तरह के गंदे अपशब्द बोलना। हम इस बात से बहुत दुखी है।'
कंगना रनौत ने कहा कि पीएम के खिलाफ हुई नारेबाजी से पूरा देश दुखी है क्योंकि 140 करोड़ लोगों के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। कंगना ने आशंका जताई कि जिस तरह की कामना की जा रही है, किसी दिन कोई ऐसी हिम्मत भी कर सकता है। उन्होंने कहा, 'वह विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके फैंस सिर्फ भारत तक सीमिति नहीं। हम सब बहुत दुखी हैं। बात यहां तक पहुंच गई है तो ऐक्शन लेना चाहिए। माफी मांगनी चाहिए। इस तरह के नेता विपक्षी नेता होंगे तो यह अच्छी मिशाल नहीं होगी युवाओं के सामने या दुनिया के सामने लाएंगे। इससे तो खूनखराबे का माहौल बनेगा। पहले तो मारने की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं बाद में कोई हिम्मत भी कर सकता है इस तरह के काम की। क्योंकि आप इसको ओपन बना रहे हैं। हम बहुत दुखी हैं। हम बहुत चिंतित हैं कि किस तरह का दौर आ रहा है।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
