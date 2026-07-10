कंगना रनौत ने हिमाचल में दिखाई अपनी 'लाचारी', कहा- मेरा दिया पैसा भी...
हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने अफसरशाही को लेकर अपनी लाचारी जाहिर करते हुए कहा कि सांसद निधि का पैसा जमीन पर नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की लोकसभा सांसद और बॉलीवुड ऐक्ट्रेस कंगना रनौत चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल की तरह हिमाचल प्रदेश में भी सत्ता का परिवर्तन हो और डबल इंजन की सरकार आए। मंडी से सांसद कंगना ने कांग्रेस शासित सरकार में अपनी 'लाचारी' जाहिर करते हुए कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार आने के बाद ही विकास कार्यों को मंजूरी मिलेगी और जनकल्याणकारी योजनाएं फिर से शुरू की जा सकेंगी। सांसद ने अफसरों पर फाइलें अटकाने का आरोप लगाया और कहा कि सांसद निधि से विकास कार्यों के लिए जो पैसा वह देती हैं, उन्हें जमीन पर नहीं लगने दिया जा रहा है।
कंगना रनौत ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कुल्लू और मंडी जिलों के विकास के लिए आवंटित सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) की राशि जारी नहीं की है। कंगना ने कुल्लू जिले के चंसारी गांव में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, 'मेरी खुद की करोड़ों की सांसद निधि डीसी ऑफिस में फंसी है। आगे दे ही नहीं रहे हैं वो। हम तो भगवान महादेव से प्रार्थना रहेगी कि बरसात में हमारी रक्षा करें और दूसरी प्रार्थना रहेगी कि कांग्रेस की सरकार से भी भगवान रक्षा करे। इनका सूपड़ा जल्दी से जल्दी।'
कांग्रेस का हिमाचल में हो सूपड़ा साफ: कंगना
कंगना रनौत ने कहा कि जिस तरह बंगाल में 'उपद्रवी सरकार' का सूपड़ा साफ होते ही न्याय की व्यवस्था आई है, उसी तरह कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'हमारे हिमाचल का बड़ा सौभाग्य था जब डबल इंजन की सरकार थी। कितने बड़े-बड़े प्रॉजेक्ट लगे। अब तो कहते हैं कि नहीं मिली पैसा, कहां गया पैसा, हमारे नेता आकर डेटा देते हैं कि कितना पैसा दिया और ये कहते हैं कि नहीं मिला। ऐसे चोर हैं। पैसा गायब कर जाते हैं, प्रॉजेक्ट्स बनने नहीं देते हैं।'
10 करोड़ दिए, लेकिन जमीन पर…
कंगना रनौत ने बाद में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए दोबारा अपने आरोपों को दोहराया और सांसद निधि का पैसा जमीन पर नहीं उतरने देने की बात कही। उन्होंने कहा, '17 से ज्यादा सड़कें मैंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत शुरू कराईं। 10 करोड़ से ज्यादा की राशि सांसद निधि से दिए हैं, लेकिन अभी तक 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा जमीन पर नहीं आ पाई है। प्रशासन और उसके दफ्तरों का जो ढीलापन है, वह परेशान करने वाला है।' उन्होंने सरकार के रवैया को दुखी करने वाला और चिंताजनक बताते हुए बंगाल का जिक्र किया। रनौत ने कहा कि जिस तरह बंगाल में कुशासन की सरकार हटी और सुशासन वाली सरकार आई है, वह हिमाचल में भी डबल इंजन सरकार के लिए प्रार्थना कर रही हैं।
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