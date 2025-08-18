कंगना रनौत का राहुल गांधी पर 'रायता फैलाने' वाला क्या तंज
भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि राहुल गांधी को देश की तरक्की से दुख हो रहा है और उनका कहना है कि गद्दी नहीं मिली तो सब जगह रायता फैला दूंगा। उन्होंने राहुल पर वोटर्स के अपमान का भी अरोप लगाया।
वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग को घेरने में जुटा है तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल से खूब पलटवार भी किया जा रहा है। इस तनातनी के बीच भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि राहुल गांधी को देश की तरक्की से दुख हो रहा है और उनका कहना है कि गद्दी नहीं मिली तो सब जगह रायता फैला दूंगा।
हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से पहली बार की सांसद कंगना रनौत ने कहा कि चुनाव आयोग से फटकार लगने के बाद भी राहुल गांधी तमाशा कर रहे हैं। कंगना ने राहुल गांधी पर वोटर्स के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी समाज में बेइज्जती कर दी गई है।
कंगना ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, 'आप लोग देख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को कितनी फटकार लगाई है। उन्होंने किस तरह से वोटर्स का अपमान किया। जिन लोगों का नाम लिया था वह शोक व्यक्त कर रहे हैं। उनके समाज में उनकी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है राहुल गांधी जी ने।'
कंगना ने कहा कि कल इतनी फटकार लगने के बाद भी जो आज उन्होंने तमाशा किया। उन्होंने कहा,' इससे यह समझ सकते हैं कि उनको (राहुल) यह है कि हमें गद्दी नहीं तो हम काम नहीं होने देंगे, हर जगह रायता फैला देंगे। सब देख रहे हैं कि जब इनको मौका मिला था तो भ्रष्टाचार किया। अब देश की तरक्की हो रही है तो इनको दुख हो रहा है कि क्यों हो रही है। जनता देख रही है और यही कारण है कि ये कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे।'
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।