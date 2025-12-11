लोकसभा में 'वोट चोरी' पर बोल रही थीं कंगना रनौत, अचानक किससे मांगने लगीं माफी; VIDEO

संक्षेप: राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों के वोट चोरी वाले दावों पर बात कंगना रनौत लोकसभा में अपना पक्ष रख रही थीं। इस दौरान वो अचानक एक विदेशी महिला से माफी मांगने लगीं। इसका वीडियो भी सामने आया है।

संसद का शीतलकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। सत्र के दौरान लोकसभा में 'वोट चोरी' के मुद्दे पर फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत बोल रही थीं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर नाराजगी जताई, लेकिन अचानक एक विदेश महिला से माफी मांगने लगीं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या और कंगना रनौत अचानक माफी क्यों मांगने लगीं।

बता दें कि बीते दिनों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में वोट चोरी का आरोप लगाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एक ब्राजीलियन महिला का फोटो भी दिखाया और दावा किया कि उस महिला की फोटो हरियाणा विधानसभा की वोटर लिस्ट में है। इसके बाद वो महिला भी सामने आईं और सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि वो कभी भारत गईं ही नहीं हैं। इसके बाद अब कंगना रनौत ने उस मामले का जिक्र करते हुए कांग्रेस की आलोचना की और लोकसभा में जिक्र करने के दौरान ब्राजीलियन महिला से माफी भी मांगी।

क्या बोलीं कंगना रनौत राहुल गांधी के दावे पर बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि ब्राजीलियन महिला ने कितनी बार सोशल मीडिया पर आकर कहा है कि मैं भारत नहीं गई हूं और मेरा हरियाणा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। इसके बावजूद इन लोगों ने उनका यहां फोटो बनाकर संसद भवन में उछाला। इस दौरान कंगना अचानक ब्राजीलियन महिला से माफी मांगने लगीं। कंगना ने कहा कि मैं पूरे सदन की तरफ से ब्राजीलियन महिला से माफी मांगती हूं।