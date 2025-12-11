Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़kangana ranaut apologised on behalf of whole parliament to brazilian model video
लोकसभा में 'वोट चोरी' पर बोल रही थीं कंगना रनौत, अचानक किससे मांगने लगीं माफी; VIDEO

लोकसभा में 'वोट चोरी' पर बोल रही थीं कंगना रनौत, अचानक किससे मांगने लगीं माफी; VIDEO

संक्षेप:

राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों के वोट चोरी वाले दावों पर बात कंगना रनौत लोकसभा में अपना पक्ष रख रही थीं। इस दौरान वो अचानक एक विदेशी महिला से माफी मांगने लगीं। इसका वीडियो भी सामने आया है।

Dec 11, 2025 08:19 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
share

संसद का शीतलकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। सत्र के दौरान लोकसभा में 'वोट चोरी' के मुद्दे पर फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत बोल रही थीं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर नाराजगी जताई, लेकिन अचानक एक विदेश महिला से माफी मांगने लगीं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या और कंगना रनौत अचानक माफी क्यों मांगने लगीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि बीते दिनों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में वोट चोरी का आरोप लगाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एक ब्राजीलियन महिला का फोटो भी दिखाया और दावा किया कि उस महिला की फोटो हरियाणा विधानसभा की वोटर लिस्ट में है। इसके बाद वो महिला भी सामने आईं और सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि वो कभी भारत गईं ही नहीं हैं। इसके बाद अब कंगना रनौत ने उस मामले का जिक्र करते हुए कांग्रेस की आलोचना की और लोकसभा में जिक्र करने के दौरान ब्राजीलियन महिला से माफी भी मांगी।

क्या बोलीं कंगना रनौत

राहुल गांधी के दावे पर बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि ब्राजीलियन महिला ने कितनी बार सोशल मीडिया पर आकर कहा है कि मैं भारत नहीं गई हूं और मेरा हरियाणा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। इसके बावजूद इन लोगों ने उनका यहां फोटो बनाकर संसद भवन में उछाला। इस दौरान कंगना अचानक ब्राजीलियन महिला से माफी मांगने लगीं। कंगना ने कहा कि मैं पूरे सदन की तरफ से ब्राजीलियन महिला से माफी मांगती हूं।

बता दें कि कांग्रेस के साथ ही विपक्ष की कई पार्टियां लगातार भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगा रही हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी अलग-अलग चुनावों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का दावा कर चुके हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।