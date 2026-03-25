दो पतियों वाली पत्नी ने दी गुडन्यूज, कैसे तय होगा होने वाले ‘बच्चे का बाप’ कौन
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में दो सगे भाइयों से शादी करने वाली महिला ने गुडन्यूज दी है। जोड़ीदार प्रथा के तहत हुई इस शादी की पिछले साल देशभर में खूब चर्चा हुई थी। हट्टी जनजाति में इस तरह की शादी प्राचीन समय से प्रचलित है।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में दो सगे भाइयों से शादी करने वाली महिला ने गुडन्यूज दी है। जोड़ीदार प्रथा के तहत हुई इस शादी की पिछले साल देशभर में खूब चर्चा हुई थी। हट्टी जनजाति में इस तरह की शादी प्राचीन समय से प्रचलित है। हालांकि, आधुनिक समय में ऐसे मामले कम सामने आते हैं। प्रदीप और कपिल नेगी की पत्नी सुनीता की प्रेग्नेंसी के बाद यह सवाल उठता है कि यह कैसे तय होगा कि बच्चे का पिता कौन है? बर्थ सर्टिफिकेट या आधार जैसे दस्तावेजों में पिता के कॉलम में नाम किसका लिखा जाएगा?
हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस परमार ने 'बहुतपति प्रथा' पर 1975 में एक किताब लिखी थी जिनमें उन्होंने इस प्रकार की शादियों के ऐतिहासिक कारणों और तौर-तरीकों को समझाया है। परमार ने इसी विषय पर पीएचडी की थी और गहन शोध के बाद उन्होंने पॉलीएंड्री इन द हिमालयाज (हिमाचल में बहुतपति प्रथा) नाम की किताब लिखी थी। इसमें बताया गया है कि इस तरह की शादी आमतौर पर गरीब परिवारों में होती थी जो संपत्ति का बंटवारा नहीं होने देना चाहते थे। इस प्रथा को अपनाने वालों का मानना था कि किसी परिवार में सभी भाइयों की अलग पत्नी और संतानों के बाद बंटवारा होता है और उनकी शक्ति कमजोर हो जाती है।
बहुपति प्रथा में कैसे तय होता है बच्चे के पिता का नाम
चूंकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत बहुपति या बहुपत्नी विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, दस्तावेजों में बड़े भाई का नाम ही पति और पिता के तौर पर दर्ज कराया जाता है। एक से अधिक पतियों वाली इस शादी में बच्चे का जैविक पिता कोई भी हो कानूनी रूप से बड़े भाई का नाम अंकित कराया जाता है। हालांकि, पारिवारिक और परंपरागत व्यवस्था में सभी भाइयों को बराबर माना जाता है।
कैसे तय होता है कब किसके साथ रहेगी पत्नी
वाईएस परमार अपनी किताब में पृष्ठ संख्या 91 पर विस्तार से बताते हैं कि पत्नी कब किस पति के साथ रहेगी या संबंध बनाएगी यह तय करने का अधिकार महिला को ही होता है। वह कहते हैं कि यदि परिवार के पास एक से अधिक कमरे हों और पत्नी किसी एक पति के साथ है तो उसका जूता या टोपी कमरे के बाहर रख दिया जाता है, जो दूसरे के लिए संकेत होता है। यदि एक ही कमरा हो तो भी पत्नी तय करती है कि किस रात वह किस पति के साथ रहेगी। हालांकि, आम तौर पर वह सभी भाइयों को बराबर प्यार और समय देती है।
विदेश जा चुके कपिल
जोड़ीदार प्रथा के तहत शादी करके चर्चा में आए प्रदीप, कपिल और सुनीता पढ़े लिखे हैं और मध्यमवर्गीय परिवारों से आते हैं। प्रदीप जहां हिमाचल में सरकारी नौकरी करते हैं तो कपिल विदेश जा चुके हैं। शादी के कुछ महीनों बाद तक दोनों पति सुनीता के साथ रहे। बाद में कपिल विदेश चले गए जहां वह एक रेस्तरां में नौकरी करते हैं। हाल ही में प्रदीप और सुनीता ने सोशल मीडिया पर गुडन्यूज देते हुए कहा कि अब वे 3 से 4 होने जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
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