पति की मौत के बाद मिली नौकरी, तबादले की शर्त बनी मुश्किल; HC बोला- मजबूरी को सजा नहीं बना सकते
मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि नोरात्रु देवी को जुलाई 2011 से काल्पनिक आधार पर नियमित माना जाए, क्योंकि उसी समय उनके साथ के अन्य कर्मचारियों का नियमितीकरण हुआ था।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महिला के हक में फैसला सुनाते हुए उसे 15 साल पहले से नियमित मानने का आदेश दिया है। दरअसल इस महिला की नियुक्ति पति की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर हुई थी, जब महिला कर्मचारी को नियमित करने का समय आया तो विभाग ने उसके सामने ऐसी शर्त रख दी, जिसे वह पूरा नहीं कर सकी। उसे अपने जनजातीय क्षेत्र पांगी से करीब 300 किलोमीटर दूर नाहन या बिलासपुर जाकर काम करने को कहा गया। महिला ने बताया कि वह अकेले अपने छोटे बच्चों की परवरिश कर रही है और इतनी दूर जाना संभव नहीं है। जिसके बाद विभाग ने उसे नियमित नहीं किया। अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसी मजबूरी को आधार बनाकर किसी कर्मचारी का अधिकार नहीं छीना जा सकता।
4 साल इंतजार करना पड़ा, कोर्ट ने माना विभाग का फैसला गलत
मामले में नोरात्रु देवी ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम के खिलाफ याचिका दायर की थी। उनके पति लेख राम वन निगम में दैनिकभोगी चौकीदार थे और वर्ष 1996 में उनका निधन हो गया था। इसके बाद जनवरी 1999 में नोरात्रु देवी को अनुकंपा के आधार पर दैनिकभोगी चौकीदार नियुक्त किया गया। वह चंबा जिले के दुर्गम पांगी क्षेत्र में काम कर रही थीं। वर्ष 2011 में नियमितीकरण का मौका मिला, लेकिन दूर तैनाती की शर्त के कारण वह उसे स्वीकार नहीं कर सकीं। बाद में अगस्त 2015 में उन्हें पांगी में ही चपरासी के पद पर नियमित किया गया। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की एकल पीठ ने कहा कि विभाग का यह रवैया उचित नहीं था।
हाईकोर्ट ने कहा- मजबूरी को सजा नहीं बनाया जा सकता
अदालत ने कहा कि कम उम्र में पति को खो चुकी एक चतुर्थ श्रेणी की महिला कर्मचारी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपने छोटे बच्चों को छोड़कर 300 किलोमीटर दूर नौकरी करने चली जाए। अदालत ने यह भी कहा कि पांगी जैसे बर्फबारी वाले और कठिन जनजातीय क्षेत्र में काम करने से कई कर्मचारी बचते हैं, जबकि याचिकाकर्ता वहीं सेवा देने को तैयार थीं।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि नोरात्रु देवी को जुलाई 2011 से काल्पनिक आधार पर नियमित माना जाए, क्योंकि उसी समय उनके साथ के अन्य कर्मचारियों का नियमितीकरण हुआ था। हालांकि वर्ष 2011 से 2015 के बीच नियमित पद पर काम नहीं करने के कारण उन्हें उस अवधि का वास्तविक वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी वरिष्ठता और नियमितीकरण से जुड़े अन्य सेवा लाभ दिए जाएंगे।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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