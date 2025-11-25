हिमाचल के युवाओं के लिए UAE में नौकरी का मौका, 70 हजार से एक लाख की पगार

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) लिमिटेड के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात में सूबे के युवाओं के लिए नौकरी का एक मौका आया है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में 300 डिलीवरी राइडर्स की भर्ती के साथ हिमाचल के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) लिमिटेड के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी नून फूड एलएलसी के लिए डिलीवरी राइडर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है।

उन्होंने बताया कि इच्छुक पुरुष उम्मीदवार 29 नवंबर तक गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती एचपीएसईडीसी द्वारा श्रम एवं रोजगार विभाग और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से पंजीकृत भर्ती एजेंसी के सहयोग से आयोजित की जा रही है।

उन्होंने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को 2500 दिरहम मासिक वेतन, कमीशन और टिप के साथ लगभग 70,000 से 1,00,000 रुपये प्रतिमाह की आमदनी होगी। प्रवक्ता के अनुसार उम्मीदवार के चेहरे या गर्दन पर टैटू नहीं होना चाहिए और रंग-अंधता स्वीकार नहीं की जाएगी। वाहन चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रहेगा।

उन्होंने कहा कि भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास तय की गई है और अभ्यर्थी को बेसिक इंग्लिश का ज्ञान होना जरूरी है। आयु सीमा 20 से 37 वर्ष रखी गई है। उम्मीदवार के पास गियर मोटरसाइकिल चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कम से कम एक वर्ष तक और मान्य हो।

उन्होंने बताया कि यूएई पहुंचने के बाद उम्मीदवारों को वहां का ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा, जिसकी फीस 5,500 दिरहम है। इसमें से 1,000 दिरहम प्रस्थान के समय जमा किए जाएंगे और बाकी 4,500 दिरहम वेतन से 500 दिरहम की नौ किश्तों में काटे जाएंगे।

प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि बिना वैध पासपोर्ट वाले उम्मीदवार भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे। चयनित उम्मीदवारों को विदेश मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 35,400 रुपये और 1,500 रुपये का मेडिकल शुल्क भी देना होगा। दिसंबर 2025 के पहले वीक में विभिन्न जिलों में एक हफ्ते का भर्ती अभियान चलाया जाएगा। विस्तृत जानकारी उम्मीदवार स्थानीय श्रम और रोजगार कार्यालयों या एचपीएसईडीसी की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।