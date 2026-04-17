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'जी लें अपनी जिंदगी', संसद में कंगना रनौत को क्यों याद आई ‘दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ मूवी

Apr 17, 2026 12:05 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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कांग्रेस और नेहरू-गांधी परिवार पर लगातार हमलावर रहने वाली मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। इस दौरान पीएम मोदी की तारीफ करते हुए दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी का भी जिक्र किया है।

'जी लें अपनी जिंदगी', संसद में कंगना रनौत को क्यों याद आई ‘दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ मूवी

कांग्रेस और नेहरू-गांधी परिवार पर लगातार हमलावर रहने वाली मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। संसद में कंगना रनौत ने बॉलीवुड का सहारा लेकर कांग्रेस की आलोचना करते हुए यूपीए सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाया, जिसमें महिलाए के लिए आरक्षण कानून में संशोधन करने वाला बिल पेश किया गया था। इस दौरान कंगना ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि जब आप सत्ता में थे, तो 30 साल तक इस मुद्दे को क्यों नहीं सुलझाया।

लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण से जुड़े तीन बिलों पर लोकसभा में बहस कर रही हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद ने फ़िल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के एक मशहूर डायलॉग का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री असल में देश की बेटियों से कह रहे हैं कि जाओ और अपनी जिंदगी आजादी से जियो।

दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का डायलॉग भी बोला

रनौत ने लोकसभा में कहा कि हमारी एक बहुत मशहूर बॉलीवुड फिल्म है, जिसका नाम है 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे'। उस फिल्म में एक मशहूर डायलॉग है, 'जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी'। आज हमारी सरकार ने हमसे कहा है कि सारे पिंजरे टूट गए हैं, सारी दीवारें गिरा दी गई हैं, ‘जाओ बेटियों, जी लो अपनी जिंदगी।'

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पॉडकास्ट का भी जिक्र

इस दौरान कंगना रनौत ने एक पॉडकास्ट में हुई बातचीत का भी जिक्र किया, जिसे उन्होंने पिछले दिन एक महिला इंटरव्यूअर के साथ रिकॉर्ड किया था। उन्होंने लोकसभा में कहा कि मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या महिलाओं को कभी यह सौभाग्य मिला है? क्या महिलाओं के लिए कभी ऐसा सुनहरा दौर आया है?

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सोनिया गांधी पर भी निशाना

इसके बाद रनौत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। कंगना रनौत ने पूछा कि सोनिया गांधी कहती हैं कि वे (BJP) बिल लाने की इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या हमें भी आपकी तरह 30 साल तक इसे लटकाए रखना चाहिए? उन्होंने दावा किया कि PM मोदी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो काम 60 सालों में नहीं हुआ, वह उन्होंने 10 सालों में कर दिखाया, चाहे वह पक्के घर हों, गैस सिलेंडर देना हो, या महिलाओं को रक्षा बलों में शामिल करना हो। कंगना रनौत ने उदाहरण देते हुए कहा कि एक बात तो तय है कि वह महिलाओं को न्याय दिलाने की जल्दबाजी में हैं।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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