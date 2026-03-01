धर्मशाला में फंसे इजरायली और विदेशी पर्यटक, उड़ानों पर लगा ब्रेक
अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और मिडिल ईस्ट के अशांत हालातों का असर अब उत्तर भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धर्मशाला में भी दिखने लगा है।
अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और मिडिल ईस्ट के अशांत हालातों का असर अब उत्तर भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धर्मशाला में भी दिखने लगा है। कांगड़ा एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लगातार रद्द होने और यात्रा में आ रही रुकावट के कारण यहां आए विदेशी पर्यटक और एनआरआई परेशान हैं। विशेष रूप से इजरायली पर्यटकों के लिए स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है।
धर्मशाला घूमने आई एक इजरायली पर्यटक 'विला' ने कहा कि उन्हें आज सुबह इजरायल के लिए रवाना होना था, लेकिन उड़ान रद्द हो गई। उन्होंने कहा कि उनके देश में लोग शेल्टर होम में रहने को मजबूर हैं और वे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती हैं, लेकिन अब इसमें कई दिन लग सकते हैं।
सिर्फ विदेशी ही नहीं, बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इस अनिश्चितता से परेशान हैं। धर्मशाला की यात्रा पर आए सुरेंदर अग्रवाल ने बताया कि युद्ध की स्थिति के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के रद्द होने का डर बना हुआ है, जिससे उनके आगे के कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। वहीं, दिल्ली के एक डॉक्टर विनय गुप्ता ने कहा कि पर्यटकों के पास घूमने के लिए एक सीमित समय होता है और उड़ानों के रद्द होने से उनका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। हालांकि, घरेलू उड़ानों पर अभी इसका सीधा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्थिति गंभीर बनी हुई है।
साल 2025 में धर्मशाला में रिकॉर्ड 30 हजार से ज्यादा विदेशी पर्यटक पहुंचे थे, जो महामारी के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। लेकिन अब मध्य-पूर्व में इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरानी ठिकानों पर किए गए हमलों और जवाबी कार्रवाइयों के कारण हवाई मार्ग बंद होने से पर्यटन उद्योग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच, ईरान में सर्वोच्च नेता खामेनेई के निधन के बाद 40 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा ने क्षेत्र में तनाव को और अधिक बढ़ा दिया है, जिससे वैश्विक हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
लेखक के बारे में
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें
