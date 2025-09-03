हिमाचल प्रदेश के इन जिलों में होगी झमाझम बारिश, IMD का ऑरेंज अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने चार जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, इन चार जिलों में अगले कुछ घंटों तक तेज बारिश होगी।

हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से मकान ढहने की घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गई और चार राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 1,337 सड़कें बंद हो गईं। स्थानीय मौसम विभाग ने बुधवार को कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और किन्नौर जिलों के अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए चार जिलों ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि ऊना और बिलासपुर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोलन जिले के समलोह गांव में सोमवार देर रात भारी बारिश के बाद ढहे एक मकान के मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई।

कुल्लू के ढालपुर में बारिश के बाद एक मकान ढहने से मलबे से एक पुरुष और एक महिला को बचाया गया। पुलिस ने बताया कि बाद में महिला की मौत हो गई। मृतकों के बारे में विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया गया है और उन्होंने केंद्र से विशेष राहत पैकेज प्राप्त करने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को सरकार द्वारा आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया गया है और जिन लोगों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें सात लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी और यदि घर के अंदर का सामान नष्ट हो गया है तो अतिरिक्त 70,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए एक लाख रुपये दिए जाएंगे।