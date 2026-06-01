IAS अफसर के.के. पंत बने हिमाचल के नए मुख्य सचिव, एक साथ संभालेंगे कई पदभार
हिमाचल सरकार ने 1993 बैच के सीनियर आईएएस अफसर केके पंत को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। केके पंत मूल रूप से उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। केके पंत 31 दिसंबर 2030 को रिटायर होंगे।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1993 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कमलेश कुमार पंत (केके पंत) को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। कार्मिक विभाग की ओर से सोमवार को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल ने उन्हें तत्काल प्रभाव से मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपने के आदेश दिए हैं।
केके पंत वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) एवं वित्त आयुक्त (राजस्व) के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा उनके पास अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन, गृह एवं सतर्कता) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष का दायित्व भी है। अब वह मुख्य सचिव का पद भी संभालेंगे।
वरिष्ठता को दी गई तरजीह
राज्य के पूर्व मुख्य सचिव संजय गुप्ता 30 मई को रिटायर हो गए थे। उनके रिटायर होने के बाद नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही थी। सरकार ने आखिरकार वरिष्ठता को आधार बनाते हुए केके पंत पर भरोसा जताया है।
दिलचस्प बात यह है कि जब संजय गुप्ता को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था, तब भी केके पंत इस पद की दौड़ में शामिल माने जा रहे थे। हालांकि उस समय सरकार ने उनसे वरिष्ठ 1988 बैच संजय गुप्ता को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। अब उनके रिटायर होने के बाद केके पंत को राज्य का शीर्ष प्रशासनिक पद मिल गया है।
उत्तराखंड से संबंध रखते हैं पंत
केके पंत मूल रूप से उत्तराखंड से संबंध रखते हैं और प्रशासनिक हलकों में उन्हें एक अनुभवी तथा स्वीकार्य अधिकारी माना जाता है। वह वर्ष 2024 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से हिमाचल प्रदेश लौटे थे। इसके बाद उन्हें सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनका प्रशासनिक अनुभव और वरिष्ठता उनके पक्ष में महत्वपूर्ण कारक माने जा रहे हैं।
ओंकार शर्मा का नाम भी दावेदारों की लिस्ट में
केके पंत की नियुक्ति के साथ ही उन आईएएस अधिकारियों को झटका लगा है, जिनके नाम भी मुख्य सचिव पद के संभावित दावेदारों में लिए जा रहे थे। इनमें 1994 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ओंकार शर्मा का नाम प्रमुख था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से संबंध रखने वाले ओंकार शर्मा को भी इस पद के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा था। उनकी रिटायरमेंट अगले वर्ष फरवरी में प्रस्तावित है। ऐसे में उनके पास अपेक्षाकृत कम कार्यकाल बचा हुआ था, जबकि केके पंत को लंबा कार्यकाल उपलब्ध है।
केके पंत 31 दिसंबर 2030 को रिटायर होंगे। यही वजह है कि उनकी नियुक्ति को सरकार की दीर्घकालिक प्रशासनिक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। मुख्य सचिव राज्य सरकार का सबसे वरिष्ठ नौकरशाह होता है और सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय तथा प्रशासनिक फैसलों में उसकी केंद्रीय भूमिका होती है।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंPraveen Sharma
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