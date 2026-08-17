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हिमाचल में घटेंगे IAS, IPS और IFS के पद; CM सुक्खू बोले- अफसरों की फौज नहीं चाहिए

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल की कांग्रेस सरकार प्रदेश की नौकरशाही में बड़ी कटौती करने जा रही है। इसके लिए राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था संभालने में जुटे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों के स्वीकृत पदों की संख्या घटाई जाएगी। 

Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

हिमाचल प्रदेश सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या में कमी करने जा रही है। इससे प्रदेश को हर वर्ष करीब 200 करोड़ रुपये की बचत होगी और इस धनराशि को विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बड़े अधिकारियों की संख्या बढ़ाने की नहीं, योजनाओं को जमीन पर लागू करने वाली प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत है।

सीएम ने बताया कितने पद घटेंगे

मुख्यमंत्री सोमवार को शिमला से मंडी जिले के लिए 25 नई इलेक्ट्रिक बसों को वर्चुअल हरी झंडी दिखाने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 153 से घटाकर 130 की जाएगी। इसी तरह आईएफएस अधिकारियों के 118 पदों को घटाकर 83 किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आईपीएस अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या में भी कमी करने का फैसला लिया गया है।

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डेपुटेशन वाली फाइलों को तेजी से मंजूरी दे रही सरकार

सुक्खू ने कहा कि प्रदेश का प्रशासनिक कामकाज 100 से 110 आईएएस अधिकारियों के साथ भी सुचारू रूप से चल सकता है। हालांकि अधिकारियों की राय को ध्यान में रखते हुए संख्या 130 रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी केंद्र सरकार में डेपुटेशन पर जाना चाहते हैं, उनकी फाइलों को सरकार तेजी से मंजूरी दे रही है। उनके अनुसार अधिकारियों को भी प्रदेश की वित्तीय स्थिति की जानकारी है और कई अधिकारी स्वयं केंद्रीय डेपुटेशन के लिए आगे आ रहे हैं।

कल मंडी दौरे पर आएंगी प्रियंका गांधी

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के 18 अगस्त के मंडी दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने बताया कि आपदा के दौरान प्रियंका गांधी मंडी आई थीं और उस समय उन्होंने एक स्कूल के निर्माण में सहयोग का वादा किया था। अब वह उसी वादे को पूरा करने के लिए मंडी आ रही हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रियंका गांधी स्कूल के बच्चों से मुलाकात करेंगी और उनसे संवाद करेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दौरे के दौरान कोई राजनीतिक जनसभा प्रस्तावित नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि सितंबर में सोलन में होने वाले एक राजनीतिक कार्यक्रम में प्रियंका गांधी के शामिल होने की संभावना है।

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सुक्खू ने जयराम ठाकुर पर निशाना साधा

विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों के हितों की अनदेखी नहीं कर रही है और चरणबद्ध तरीके से उन्हें वित्तीय लाभ दिए जा रहे हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल से कर्मचारियों से जुड़ी लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां वर्तमान सरकार को विरासत में मिली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर प्रदेश के अधिकारों के मुद्दों पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने आरडीजी का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके बंद होने से प्रदेश को 8 से 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, फिर भी राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान कभी नहीं रोका। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया।

एचआरटीसी के अफसरों की गाड़ियों में भी होगी कटौती

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) में अधिकारियों के लिए उपलब्ध सरकारी वाहनों की संख्या भी कम की जाएगी। उनका कहना था कि सरकारी खर्चों में कटौती कर संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के बेड़े में एक हजार नई बसें खरीदने की फाइल को मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले 3 सौ इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा चुकी हैं। इसके अलावा 200 हाइड्रोजन बसें भी जल्द बेड़े में जोड़ी जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये बसें एक बार चार्ज होने पर लगभग 300 से 380 किलोमीटर तक चल सकेंगी।

मुख्यमंत्री के अनुसार नई बसों के लिए 12 वर्षों के रखरखाव का प्रावधान किया गया है और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर भुगतान भी किया जा चुका है। यदि किसी बस में खराबी आती है तो संबंधित कंपनी पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने दावा किया कि बेहतर माइलेज, आधुनिक तकनीक और घाटे वाले रूटों पर संचालन में सुधार के कारण एचआरटीसी आने वाले पांच वर्षों में लाभ की स्थिति में पहुंच सकता है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

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लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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