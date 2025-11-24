कांगड़ा में विंग कमांडर नमांश स्याल को राजकीय सम्मान से विदाई, अंतिम यात्रा में दिखे आंसू-साहस

Hindustan Hindi News
दुबई एयर शो के दौरान तेजस विमान क्रैश में जान गंवाने वाले 34 वर्षीय विंग कमांडर नमांश स्याल का रविवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। विंग कमांडर के चचेरे भाई ने उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी।

Mon, 24 Nov 2025 06:50 AMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कुल्लू
दुबई एयर शो के दौरान तेजस विमान क्रैश में जान गंवाने वाले 34 वर्षीय विंग कमांडर नमांश स्याल का रविवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नमांश स्याल नगरोटा बगवां तहसील में आने वाले पटियालकर गांव के रहने वाले थे।

विंग कमांडर के चचेरे भाई ने स्याल के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। इस दौरान परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, अधिकारियों और सैकड़ों स्थानीय लोगों ने एयरफोर्स ऑफिसर को इमोशनल विदाई दी। भारतीय वायुसेना के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, नेता और स्थानीय निवासी भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे।

इससे पहले, विंग कमांडर स्याल का पार्थिव शरीर दुबई से इंडियन एयरफोर्स के C130 एयरक्राफ्ट में लाया गया और कोयंबटूर के सुलूर एयरबेस पर पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया।

स्याल की पत्नी, विंग कमांडर अफशां समेत भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने सुलूर एयरबेस पर दिवंगत अधिकारी को श्रद्धांजलि दी। विंग कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद उनके पार्थिव शरीर को वायुसेना के एयरक्राफ्ट में सुलूर एयरबेस से कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट ले जाया गया और रविवार दोपहर को स्याल के पैतृक गांव लाया गया।

स्याल के पिता रिटायर्ड नायब सूबेदार जगननाथ, मां वीना देवी और उनकी पत्नी और 6 साल की बेटी भी एयरक्राफ्ट में साथ आए। पटियालकर गांव में दिवंगत पायलट के घर पर सैकड़ों लोग जमा हुए और जैसे ही आर्मी की गाड़ी में पार्थिव शव को लेकर पहुंची स्याल की मां के गमगीन होने पर भारी चीख-पुकार मच गई।

हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा, नगरोटा बगवां के विधायक रघुबीर सिंह बाली और शाहपुर के विधायक केवल पठानिया ने दिवंगत ऑफिसर के घर जाकर श्रद्धांजलि दी। कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस सुपरिटेंडेंट समेत कई अधिकारी अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

हमीरपुर जिले के सुजानपुर टीरा स्थित सैनिक स्कूल के पुराने स्टूडेंट नमांश स्याल दिसंबर 2009 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, बेटी और माता-पिता हैं। स्याल की 21 नवंबर को दुबई एयर शो के दौरान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एसएसी) तेजस को उड़ाते समय हुई दुर्घटना में मौत हो गई थी।

