दिवाली पर हिमाचल लौटने वालों के लिए HRTC चलाएगी 266 अतिरिक्त बसें, कब और कहां से मिलेगी सुविधा?
दिवाली पर घर लौटने वाले हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) 266 अतिरिक्त बसें चलाएगा। ये बसें दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए चलाई जाएंगी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को यह जानकारी दी।
दिवाली पर घर लौटने वाले हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) 266 अतिरिक्त बसें चलाएगा। ये बसें 6 और 7 नवंबर को दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए चलाई जाएंगी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को यह जानकारी दी। निगम के अनुसार त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है।
एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से बताया गया है कि 6 नवंबर को 134 और 7 नवंबर को 132 अतिरिक्त बस सेवाएं चलाई जाएंगी। इन बसों का संचालन दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग स्थानों के लिए होगा। इससे दिवाली के मौके पर अपने घर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त परिवहन सुविधा मिलेगी।
दिल्ली से 91, चंडीगढ़ से 132 और बद्दी से 43 बसें चलेंगी
निगम के अनुसार 6 नवंबर को दिल्ली से 42, चंडीगढ़ से 69 और बद्दी से 23 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। वहीं, 7 नवंबर को दिल्ली से 49, चंडीगढ़ से 63 और बद्दी से 20 बस सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इस तरह दो दिनों में दिल्ली से कुल 91, चंडीगढ़ से 132 और बद्दी से 43 अतिरिक्त बसें चलेंगी। इन तीनों स्थानों से कुल 266 बस सेवाएं संचालित की जाएंगी। निगम का उद्देश्य त्योहार के दौरान यात्रियों को उनके गृह क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त बस सुविधा उपलब्ध कराना है।
दिवाली की शाम स्थानीय बस सेवाएं रहेंगी बंद
एचआरटीसी के अनुसार 8 नवंबर को दिवाली के अवसर पर शाम 5 बजे से 9 नवंबर की सुबह 8 बजे तक निगम की सभी स्थानीय बस सेवाएं बंद रहेंगी। यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इस समयावधि का ध्यान रखना होगा। हालांकि, यात्रियों की मांग और सुविधा को देखते हुए 8 नवंबर की शाम लंबी दूरी की बस सेवाएं भी चलाई जाएंगी। निगम दिल्ली से शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी और चंबा जैसे प्रमुख स्थानों के लिए आने-जाने हेतु एक-एक बस सेवा संचालित करेगा। इन सेवाओं का उद्देश्य त्योहार के दौरान लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है।
बुकिंग के लिए निगम की वेबसाइट से मिलेगी जानकारी
निगम ने यात्रियों को बसों की बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए एचआरटीसी की आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी है। यात्रियों को यात्रा से पहले उपलब्ध बस सेवाओं और समय-सारणी की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। एचआरटीसी की इस व्यवस्था से दिवाली से पहले दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से हिमाचल लौटने वाले लोगों को अतिरिक्त बसें मिलेंगी। दरअसल, हिमाचल प्रदेश से भारी संख्या में लोग दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी में नौकरी करते हैं।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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