दोगुना हुआ मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल, कांग्रेस शासित इस राज्य में विधेयक पारित

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल को बढ़ाने से जुड़ा एक विधेयक पारित किया गया है। इसमें मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। सदन में विपक्षी सदस्यों की गैरहाजिरी में पेश इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

Dec 04, 2025 07:53 pm IST
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल को बढ़ाने से जुड़े एक विधेयक पारित किया गया है। इसमें मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। सदन में विपक्षी सदस्यों की गैरहाजिरी में पेश इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इससे शिमला के महापौर को फायदा हुआ है, जिनका कार्यकाल 15 नवंबर को खत्म होने वाला था।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने गुरुवार को राज्य के नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर को नगर निकायों के पूरे 5 साल तक के कार्यकाल तक पद पर बने रहने की अनुमति देने वाला एक विधेयक पारित किया। हिमाचल प्रदेश नगर निगम (दूसरा संशोधन विधेयक) 2025 में मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल को ढाई साल से बढ़ाकर 5 साल करने का प्रावधान किया गया है।

इस विधेयक को सदन में विपक्षी सदस्यों की गैरहाजिरी में चर्चा के लिए पेश किया गया और ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यह विधेयक राज्यपाल द्वारा जारी उस अध्यादेश का स्थान लेगा जो कांग्रेस शासित शिमला नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल से जुड़ा है। इससे पहले भाजपा विधायकों ने धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम के पास एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर एक दिन पहले हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में हिमाचल प्रदेश विधानसभा से वॉकआउट किया।

विधेयक के अनुसार, यदि कोई मेयर अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे देता है या किसी अन्य कारण से पद से हटता है तो डिप्टी मेयर कार्यभार संभालेंगे और एक महीने के भीतर नए मेयर का चुनाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 25 अक्टूबर को हुए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल 5 साल करने पर फैसला लिया गया था।

इस फैसले के पीछे के कारणों की व्याख्या करते हुए एक कैबिनेट मंत्री ने कहा था कि ढाई साल का कार्यकाल खरीद-फरोख्त की आशंका पैदा करता है। पंचायती राज संस्थाओं में कार्यकाल 5 साल का होता है। सरकार के इस फैसले से शिमला के मेयर को फायदा हुआ, जिनका कार्यकाल 15 नवंबर को समाप्त होने वाला था।

उधर, शिमला नगर निगम की एक सामान्य सदन की बैठक में पार्षदों ने सरकार के इस कदम पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए हंगामा किया। पार्षदों ने दावा किया कि कार्यकाल बढ़ाने का फैसला उनसे परामर्श किए बिना जल्दबाजी में लाया गया। भाजपा पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया और सदन के कुछ कांग्रेस सदस्यों ने भी रोस्टर में बदलाव के कदम पर अपनी नाखुशी व्यक्त की।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में कैबिनेट के फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल विस्तार मौजूदा आरक्षण रोस्टर का उल्लंघन करता है, जिसके तहत अनुसूचित जाति की महिला पार्षद को अगले ढाई साल के लिए पदभार ग्रहण करना था। शिमला नगर निगम के 34 पार्षदों में से 21 महिलाओं के होने का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कैबिनेट के फैसले ने महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया है।

विधानसभा ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 भी पारित किया। इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा सभी नगरपालिकाओं का अनिवार्य लेखा परीक्षण कराने का प्रावधान है। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रस्तावित विधेयक के बारे में कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य नगरपालिका प्रशासन को मजबूत करना और वित्तीय जवाबदेही बढ़ाना है। कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य नगरपालिका वित्तीय प्रबंधन में विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।

