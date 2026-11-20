देश में बिकने वाली एक तिहाई दवा बनाने वाला हिमाचल, कैसे बन गया नकली दवाओं की 'मंडी'
पिछले दिनों हिमाचल के सोलन और भद्दी में चल रही अवैध दवा बनाने वाली दो यूनिट का भंडाफोड़ किया गया था । जांच में इस नेटवर्क के तार वाराणसी, सोनभद्र, सहारनपुर और हिमाचल प्रदेश से जुड़े मिले।
उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की टीम ने पिछले दिनों हिमाचल के सोलन और भद्दी में चल रही अवैध दवा बनाने वाली दो यूनिट का भंडाफोड़ किया था। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के सहयोग से की गई इस कार्रवाई में दवा बनाने वाली मशीनरी, बड़ी मात्रा में कच्चा माल, नकली दवाएं बरामद की गई। जांच में इस नेटवर्क के तार वाराणसी, सोनभद्र, सहारनपुर और हिमाचल प्रदेश से जुड़े मिले। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के देखरेख में हुई इस कार्रवाई की शुरुआत वाराणसी में एक मेडिकल स्टोर से नकली दवाओं की बरामदगी के बाद हुई। मेडिकल स्टोर संचालक से पूछताछ, सप्लायरों की गिरफ्तारी और मुख्य आरोपी से मिले सुरागों के आधार पर जांच टीम अवैध दवा निर्माण के ठिकानों तक पहुंची।
इस छापेमारी के साथ ही हिमाचल प्रदेश में बनने वाली नकली दवाओं की समस्या भी सबके सामने आ गई है। ये समस्या इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि भारत में बिकने वाली एक-तिहाई दवाएं यहीं बनती हैं। नकली दवाएं बनाने वाले लोग राज्य के नाम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि बिना लाइसेंस वाली अपनी दवाओं को भरोसेमंद बताकर बेचा जा सके। हिमाचल में फर्जी दवाएं बनने का एक और बड़ा कारण ये भी है कि डॉक्टर से लेकर मरीज तक, हर कोई हिमाचल में बनने वाली दवाओं पर भरोसा करते हैं। यहां का भद्दी क्षेत्र एशिया के प्रमुख फार्मास्युटिकल हब में से एक है।
हिमाचल के नाम पर कई राज्यों में नकली दवाओं का खेल
मिंट की खबर के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर डॉ. मनीष कपूर ने बताया, डॉक्टर, केमिस्ट और मरीज सभी हिमाचल में बनी दवाओं पर भरोसा करते हैं, इसलिए अपराधी बद्दी या हिमाचल प्रदेश की कंपनियों के नाम का इस्तेमाल करके नकली लेबल लगा देते हैं, ताकि इन दवाओं को दूसरे राज्यों में बेचा जा सके। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश में हर साल ऐसे 25 से 30 मामले सामने आते हैं, जिनमें दूसरी जगहों पर पकड़ी गई नकली दवाओं पर हिमाचल प्रदेश के फर्जी लेबल लगे होते हैं। कई मामलों में जांच करने पर पता चलता है कि पैकेट पर जिस कंपनी का नाम लिखा है, वह राज्य में मौजूद ही नहीं है।
नकली दवा क्यूआर कोड से क्यों नहीं हो पाती ट्रैक?
डॉ. कपूर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में लाइसेंस प्राप्त फैक्ट्रियों की नियमित जांच की जाती है, क्योंकि वे उनके विभाग में रजिस्टर्ड होती हैं। हालांकि, बद्दी जैसे औद्योगिक इलाकों में जहां इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉटर हीटर और घरेलू सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं, वहां चोरी-छिपे दवा बनाने की मशीनें लगा ली जाती हैं। इन इकाइयों के पास ड्रग लाइसेंस नहीं होते और इंस्पेक्टर इन्हें तभी पकड़ पाते हैं, जब उन्हें कहीं से कोई गुप्त सूचना मिलती है।
वहीं QR कोड नकली दवाओं को क्यों नहीं रोक पाए, इस पर डॉ. कपूर ने कहा कि बारकोड के नियम केवल सबसे ज्यादा बिकने वाले 300 दवा ब्रांडों पर लागू होते हैं। ये नियम बाजार में मौजूद हर दवा पर लागू नहीं होते।
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अदिति शर्मा
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