Hindustan Hindi News
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़How 15 people died in the Himachal Pradesh bus accident in Bilaspur

बस पर गिर गया पूरा पहाड़; हिमाचल बस हादसे में कैसे हुई 15 लोगों की मौत

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 09:24 PM
Himachal Pradesh Bus Accident: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बड़ा हादसा हो गया है। यहां यात्रियों से भरी एक बस भूस्खलन की चपेट में आ गई है जिससे 15 लोगों की मौत हो गई है। घटना झंडूता उपमंडल के बरठीं क्षेत्र में भल्लू पुल के पास की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक भारी बारिश के बाद अचानक पहाड़ी से मलबा और बड़े-बड़े पत्थर बस पर गिर गए, जिससे बस पूरी तरह मलबे में दब गई। ये हादसा इतना भयंकर था कि पूरा का पूरा पहाड़ बस पर गिर गया और 15 लोगों की मौत हो गई। घटना के वक्त बस में 30 लोगों के सवार होने की खबर है।

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोग लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटे हैं। अब तक दो बच्चियों को जीवित बाहर निकाला गया है। उधर आठ यात्रियों को अचेत अवस्था में निकालकर अस्पताल भेजा गया। यह संतोषी नामक निजी बस मरोतन से घुमारवीं जा रही थी और अचानक भूस्खलन की चपेट में आ गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है।

हादसे के बाद लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बचाव अभियान में लगे एक पुलिसकर्मी ने बताया कि पूरा पहाड़ बस पर गिर पड़ा और यात्रियों के बचने की संभावना बहुत कम है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों को बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।सोमवार से ही इलाके में रुक-रुक कर बारिश हो रही है।

जानकारी के मुताबिक यह दुर्घटना बरठी के पास भालू में भूस्खलन के चलते हुई। बस की छत पर गिरे मलबे और पत्थरों से बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। झंडुत्ता की एसडीएम अर्शिया शर्मा ने हताहतों की पुष्टि करते हुए कहा, अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, तीन लोगों को जीवित बचा लिया गया है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। खुदाई और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमें बचाव अभियान के लिए घटनास्थल पर पहुंच रेस्क्यू ऑपेरन में जुटी हुई हैं।

पीटीआई से इनपुट

Himachal Pradesh News

