House collapsed in a landslide after heavy rain in Kullu, VIDEO हे भगवान! परे वाला घर भी जाएगा…; कुल्लू में भारी बारिश के बाद भूस्खलन में ढह गया भवन- VIDEO
हिमाचल प्रदेश न्यूज़House collapsed in a landslide after heavy rain in Kullu, VIDEO

हे भगवान! परे वाला घर भी जाएगा…; कुल्लू में भारी बारिश के बाद भूस्खलन में ढह गया भवन- VIDEO

स्थानीय मौसम विभाग ने कुछ इलाकों के लिए भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड और येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच कुल्लू से भीषण बारिश के बाद आए भूस्खलन में एक घर के ढहने का वीडियो सामने आया है। वीडियो कुल्लू जिले के आनी में न्यू बस स्टैंड के पास का बताया जा रहा है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, कुल्लूTue, 2 Sep 2025 04:09 PM
हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को हुई भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। स्थानीय मौसम विभाग ने कुछ इलाकों के लिए भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड और येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच कुल्लू से भीषण बारिश के बाद आए भूस्खलन में एक घर के ढहने का वीडियो सामने आया है। वीडियो कुल्लू जिले के आनी में न्यू बस स्टैंड के पास का बताया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में दिखाई देता है कि दूर पहाड़ी पर बसा एक मकान लैंड स्लाइड में भरभराकर गिरता है। वीडियो बनाने वाले लोग ढहते मकान को देखकर दंग रह जाते हैं और लगातार भगवान को पुकारते हुए सुनाई देते हैं। वीडियो में पहाड़ी पर बसा मकान ऐसे भरभराकर गिरता हुआ दिखाई देता है मानो रेत के ढेर पर बना हो।

वीडियो में एक-दो लड़कियां स्थानीय भाषा और बीच-बीच में हिन्दी में कुछ-कुछ बोलती हैं। एक लड़की कहती है, परे वाला घर भी जाएगा देखना। तो वहीं एक लड़की बार-बार कहती सुनाई देती है, हे भगवान! हे भगवान! तब तक मकान का मलवा पहाड़ी की ऊंचाई से खिसकता हुआ नीचे पहुंच चुका होता है। लैंडस्लाइड का भावुक और डरा देने वाला सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा खूब शेयर किया जा रहा है।

आपको बताते चलें कि बारिश के कारण हिमाचल में रेल सेवा स्थगित कर दी गई है। छह राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 1,311 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गईं और स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। इधर स्थानीय मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य के कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है और अगले दिन भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है।

राज्य के मंडी में 289, शिमला में 241, चंबा में 239, कुल्लू में 169 और सिरमौर जिले में 127 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। एसईओसी के आंकड़ों के अनुसार, मानसून शुरू होने के बाद से बारिश से जुड़ी घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में कम से कम 327 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 41 लोग लापता हैं।

एसईओसी ने बताया कि सोमवार को राज्य भर में 3,263 बिजली ट्रांसफार्मर और 858 जलापूर्ति योजनाएं बाधित रहीं। हिमाचल प्रदेश में 20 जून को मानसून के दस्तक देने के बाद से राज्य में 95 बार अचानक बाढ़, 45 बार बादल फटने और 115 भीषण भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस मानसून में अब तक राज्य को 3,158 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

