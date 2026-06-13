हॉलीवुड सिनेमैटोग्राफर रिचमंड हिमाचल में हुए हादसे का शिकार, IAF ने रेस्क्यू कर बचाई जान
जॉर्ज रिचमंड कांगड़ा के बीर बिलिंग से देव टिब्बा तक लंबी दूरी के क्रॉस-कंट्री फ्लाइंग अभियान पर निकले ग्रुप में शामिल थे। इसी दौरान वे देव टिब्बा के पास ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाके में दुर्घटना का शिकार हो गए थे।
हॉलीवुड की 'फ्री गाइ' और 'डेडपूल एंड वूल्वरिन' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के ब्रिटिश सिनेमैटोग्राफर जॉर्ज रिचमंड (54 वर्ष) हाल ही में भारत आए थे और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गए थे। इस हादसे में रिचमंड की गर्दन और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं थीं। जिसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में भर्ती कराया था। जहां गुरुवार को उनकी सफल सर्जरी की गई और अब जानकारी सामने आई है कि वो अस्पताल में तेजी से ठीक हो रहे हैं।
रिचमंड के साथ यह हादसा 8 जून को उस वक्त हुआ था, जब वो कुल्लू जिले में पैराग्लाइडिंग कर रहे थे और इसी दौरान हवा से अचानक नीचे गिर गए थे। जिसके बाद भारतीय वायु सेना (IAF) के जवानों ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर एक गहन खोजबीन अभियान चलाया था और उन्हें ढूंढ निकाला था। इसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर चंडीगढ़ ले जाया गया, जहां उनकी चोटों की सर्जरी की गई।
कैसे हुआ था हादसा, कैसे बचाई जान
- रिचमंड कांगड़ा के बीर बिलिंग से देव टिब्बा तक लंबी दूरी के क्रॉस-कंट्री फ्लाइंग अभियान पर निकले पांच लोगों के समूह में शामिल थे। इसी दौरान वे देव टिब्बा के पास ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाके में दुर्घटना का शिकार हो गए थे।
- दुर्घटना के बाद उनकी टीम के चार अन्य पैराग्लाइडर्स ने स्थानीय प्रशासन को इस बारे में सूचना दी, जिसके बाद उन्हें ढूंढने के लिए एक सामूहिक खोज तथा बचाव अभियान शुरू किया गया। इस दौरान हिमाचल के स्थानीय अधिकारियों और IAF के सहयोग से चलाए गए अभियान में उन्हें बचाया गया।
- बचाव दल ने रिचमंड को दुर्घटना स्थल से सुरक्षित बाहर निकाला और पास की एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। कुल्लू में शुरुआती चिकित्सा के बाद IAF के हेलिकॉप्टर से उन्हें चंडीगढ़ के PGIMER (पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च) में शिफ्ट कर दिया गया।
- PGIMER में जनरल और ऑर्थोपेडिक सर्जनों सहित ट्रॉमा टीम ने उनकी गहन जांच की। डॉक्टरों ने बताया कि जॉर्ज की गर्दन और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं। जिसके बाद गुरुवार को उनकी सर्जरी की गई, जो कि सफल रही।
- PGIMER के डॉक्टरों ने बताया कि रिचमंड को लगी चोटों में C1 वर्टेब्रा (रीढ़ की हड्डी का मनका) का फ्रैक्चर और C5-C6 स्तर पर फ्रैक्चर-डिसलोकेशन शामिल था, जिसकी वजह से उन्हें क्वाड्रिप्लेजिया (शरीर के चारों अंगों का लकवा) हो गया था।
- डॉक्टरों ने बताया कि इस सर्जरी में उनके क्षतिग्रस्त इंटरवर्टेब्रल डिस्क और टूटे हुए उन हिस्सों को हटाया गया, जिनकी वजह से नसों पर दबाव पड़ रहा था।
- सर्जरी के दो दिन बाद ब्रिटिश सिनेमैटोग्राफर की हालत अभी स्थिर है, वे होश में हैं और ठीक से बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल उन्हें डॉक्टरों और नर्सों की एक समर्पित मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम की कड़ी निगरानी में रखा गया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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