हिमाचल में सड़कों पर उतरे पेंशनभोगी, 20 नवंबर को विधानसभा घेराव की चेतावनी; क्या मांग
हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगा राम शर्मा ने कहा कि पेंशनभोगियों ने राज्य सरकार को अपना बकाया चुकाने के लिए कई बार समय दिया, लेकिन उनकी समस्याएं हल नहीं हुईं।
दिल्ली, मुंबई और झारखंड जैसे राज्यों में विरोध प्रदर्शन के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी विरोध की आवाज सुनाई दे रही है। प्रदेश भर में पेंशनभोगियों ने अपने बकायों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनके प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए नहीं बुलाया, तो 20 नवंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
इस आंदोलन के तहत, 12 नवंबर से 17 नवंबर तक जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक धरना दे रहे हैं। इसके बाद यह विरोध प्रदर्शन धर्मशाला में होगा, जहां पेंशनभोगियों ने तपोवन में एक बड़े प्रदर्शन की घोषणा की है। तपोवन में ही राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित होने वाला है। शिमला जिले के लिए पेंशनभोगियों की 'संयुक्त कार्य समिति' (जॉइंट एक्शन कमिटी) के संयोजक मोहन ठाकुर ने कहा कि जिन पेंशनभोगियों ने लगभग चार दशकों तक सरकार की सेवा की है, उन्हें अब अपना जायज बकाया पाने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस आंदोलन में बिजली बोर्ड, एचआरटीसी, निगमों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों से जुड़े कर्मचारी और पेंशनभोगी भी शामिल हैं।
सरकारी आदेश के चलते रुक गया भुगतान
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भले ही अकाउंटेंट जनरल के कार्यालय ने पेंशन कम्यूटेशन के लिए मंजूरी पत्र जारी कर दिए थे, लेकिन बाद में आए सरकारी आदेशों के चलते भुगतान रोक दिया गया। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगा राम शर्मा ने कहा कि पेंशनभोगियों ने राज्य सरकार को अपना बकाया चुकाने के लिए कई बार समय दिया, लेकिन उनकी समस्याएं हल नहीं हुईं।
सरकार को बताई थी 17 मांगें
उन्होंने बताया कि पेंशनभोगियों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने शुरुआत में सरकार को बकाया भुगतान निपटाने के लिए दो साल का समय दिया था। बाद में उन्होंने इस समय-सीमा को छह महीने और बढ़ा दिया, जिससे सरकार को कुल ढाई साल का समय मिल गया। इसके बाद उन्होंने 17 सूत्रीय मांगों का एक चार्टर सरकार को सौंपा।
गंगा राम शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार के साथ बातचीत के दौरान यह आश्वासन दिया गया था कि कुल बकाया राशि का 45 प्रतिशत हिस्सा 31 जुलाई 2026 तक जारी कर दिया जाएगा। हालांकि, इस वादे को पूरा नहीं किया गया।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मांगों पर एक साथ विचार करने के बजाय, सरकार ने पेंशनभोगियों को 85, 80, 70 और 65 साल के एज ग्रुप में, और साथ ही उनकी सर्विस क्लास के आधार पर बांटने की कोशिश की। सरकार द्वारा बकाया राशि जारी न करने से लगभग 1.90 लाख पेंशनभोगी प्रभावित हुए हैं। हमने कई बार सरकार से संपर्क किया और उन्हें पर्याप्त समय भी दिया, लेकिन हमारी मांगें पूरी नहीं की गईं। इसलिए, पेंशनभोगियों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
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अदिति शर्मा
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