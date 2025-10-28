CM सुक्खू ने दी 27 करोड़ रुपए के कार्यों की सौगात, इन विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन

संक्षेप: सीएम सुक्खू ने कहा, ‘किसानों की आमदनी बढ़े, इस दिशा में हमने काम किया। इसी का परिणाम है कि पहली बार किसानों और पशुपालकों को गाय और भैंस के दूध तथा प्राकृतिक रूप से उगाई गई गेहूँ, मक्की और कच्ची हल्दी पर MSP का लाभ मिलना शुरू हुआ।'

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को सोलन विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, इस दौरान उन्होंने जिले को 27.43 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देते हुए पांच परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य सरकार की तरफ से इस बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी गई।

प्रेस रिलीज के अनुसार, सीएम ने सायरी में 8.50 करोड़ रुपए की लागत से बने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नए भवन और 59 लाख रुपए की लागत से सेरीघाट में निर्मित फॉरेस्ट रेस्ट हाऊस का उद्घाटन किया। साथ ही ममलीघ ग्राम पंचायत के बशील में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी उद्घाटन किया।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने ममलीघ में 16.34 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे-बोर्डिंग स्कूल और इसी ग्राम पंचायत के कायासू में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला भी रखी। इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए सीएम ने लिखा, 'आज सोलन में PHC बशील एवं वन विश्राम गृह, सायरी घाट का उद्घाटन किया। इसके अलावा राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला रखी।'

इन्हें बनाने का मकसद बताते हुए सीएम सुक्खू ने लिखा, 'इस PHC से स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। वन विश्राम गृह, सायरी घाट पर्यटन को बढ़ावा देगा। राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचें, हर युवा शिक्षित और सशक्त बने। यही हमारी प्रतिबद्धता और प्राथमिकता है।'

एक अन्य कार्यक्रम में सीएम सुक्खू ने कहा, ‘किसानों की आमदनी बढ़े, इस दिशा में हमने काम किया। इसी का परिणाम है कि पहली बार किसानों और पशुपालकों को गाय और भैंस के दूध तथा प्राकृतिक रूप से उगाई गई गेहूँ, मक्की और कच्ची हल्दी पर MSP का लाभ मिलना शुरू हुआ। हमारी सरकार किसानों एवं पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए गेहूं 60 रुपए, मक्की 40 रुपए और हल्दी 90 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद रही है।’

एक दिन पहले जारी की थी रिपोर्ट इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री सुक्खू ने 'जलवायु प्रभावित विश्व में भविष्य का निर्माण' विषय के अंतर्गत पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), भारत द्वारा संयुक्त रूप से तैयार 'हिमाचल प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट 2025' जारी की।

इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखू ने कहा कि यह रिपोर्ट स्वतंत्र, साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से राज्य की प्रगति का आकलन करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आगे उन्होंने कहा, 'पहली बार हिमाचल प्रदेश सरकार ने यूएनडीपी जैसी किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से स्वतंत्र मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया था। ऐसे में यह रिपोर्ट पिछले ढाई से तीन सालों में हमारी सरकार की सकारात्मक नीतिगत प्रतिक्रिया को बताती है।'