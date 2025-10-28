Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Himchal CM Sukhvinder singh Sukhu dedicates projects worth Rs 27.43 crore rupees in this district
CM सुक्खू ने दी 27 करोड़ रुपए के कार्यों की सौगात, इन विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन

CM सुक्खू ने दी 27 करोड़ रुपए के कार्यों की सौगात, इन विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन

संक्षेप: सीएम सुक्खू ने कहा, ‘किसानों की आमदनी बढ़े, इस दिशा में हमने काम किया। इसी का परिणाम है कि पहली बार किसानों और पशुपालकों को गाय और भैंस के दूध तथा प्राकृतिक रूप से उगाई गई गेहूँ, मक्की और कच्ची हल्दी पर MSP का लाभ मिलना शुरू हुआ।'

Tue, 28 Oct 2025 07:32 PMSourabh Jain एएनआई, सोलन, हिमाचल प्रदेश
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को सोलन विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, इस दौरान उन्होंने जिले को 27.43 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देते हुए पांच परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य सरकार की तरफ से इस बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी गई।

प्रेस रिलीज के अनुसार, सीएम ने सायरी में 8.50 करोड़ रुपए की लागत से बने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नए भवन और 59 लाख रुपए की लागत से सेरीघाट में निर्मित फॉरेस्ट रेस्ट हाऊस का उद्घाटन किया। साथ ही ममलीघ ग्राम पंचायत के बशील में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी उद्घाटन किया।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने ममलीघ में 16.34 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे-बोर्डिंग स्कूल और इसी ग्राम पंचायत के कायासू में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला भी रखी। इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए सीएम ने लिखा, 'आज सोलन में PHC बशील एवं वन विश्राम गृह, सायरी घाट का उद्घाटन किया। इसके अलावा राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला रखी।'

इन्हें बनाने का मकसद बताते हुए सीएम सुक्खू ने लिखा, 'इस PHC से स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। वन विश्राम गृह, सायरी घाट पर्यटन को बढ़ावा देगा। राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचें, हर युवा शिक्षित और सशक्त बने। यही हमारी प्रतिबद्धता और प्राथमिकता है।'

एक अन्य कार्यक्रम में सीएम सुक्खू ने कहा, ‘किसानों की आमदनी बढ़े, इस दिशा में हमने काम किया। इसी का परिणाम है कि पहली बार किसानों और पशुपालकों को गाय और भैंस के दूध तथा प्राकृतिक रूप से उगाई गई गेहूँ, मक्की और कच्ची हल्दी पर MSP का लाभ मिलना शुरू हुआ। हमारी सरकार किसानों एवं पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए गेहूं 60 रुपए, मक्की 40 रुपए और हल्दी 90 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद रही है।’

एक दिन पहले जारी की थी रिपोर्ट

इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री सुक्खू ने 'जलवायु प्रभावित विश्व में भविष्य का निर्माण' विषय के अंतर्गत पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), भारत द्वारा संयुक्त रूप से तैयार 'हिमाचल प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट 2025' जारी की।

इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखू ने कहा कि यह रिपोर्ट स्वतंत्र, साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से राज्य की प्रगति का आकलन करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आगे उन्होंने कहा, 'पहली बार हिमाचल प्रदेश सरकार ने यूएनडीपी जैसी किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से स्वतंत्र मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया था। ऐसे में यह रिपोर्ट पिछले ढाई से तीन सालों में हमारी सरकार की सकारात्मक नीतिगत प्रतिक्रिया को बताती है।'

आगे उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण वित्तीय स्थिति के बावजूद, राज्य विकास के मामले में मजबूत प्रदर्शन बनाए रखने में सफल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, 'अगर हिमाचल प्रदेश आज मानव विकास सूचकांकों पर देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है, तो इसका कारण नीतिगत बदलाव और कल्याणकारी उपाय हैं, जिनसे हमारे लोगों को सशक्त बनाया गया है। आर्थिक प्रतिकूलता के बावजूद, हमारा ध्यान आत्मनिर्भरता और मानवीय गरिमा पर बना हुआ है।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।