करवाचौथ पर महिलाओं को तोहफा, होटल स्टे पर 10 फीसदी की छूट, ये थाली भी फ्री

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाWed, 8 Oct 2025 02:31 PM
करवाचौथ के पर्व पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) ने दंपतियों के लिए खास तोहफा देने की घोषणा की है। निगम ने राज्य के अपने सभी होटलों और रेस्टोरेंट्स में ठहरने वाले जोड़ों को 9 और 10 अक्तूबर को 10 प्रतिशत की विशेष छूट देने का निर्णय लिया है। करवाचौथ का पर्व इस वर्ष 10 अक्तूबर को मनाया जाएगा, जिसे विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखकर मनाती हैं।

राज्यभर में एचपीटीडीसी के करीब 55 होटल और रेस्टोरेंट हैं, जहां यह छूट लागू होगी। निगम के महाप्रबंधक अनिल तनेजा ने बताया कि करवाचौथ हिंदू महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण पर्व है और इसी को देखते हुए निगम ने यह विशेष पहल की है ताकि महिलाएं और उनके परिवार इस पर्व को पारंपरिक, सुकूनभरे और यादगार माहौल में मना सकें।

उन्होंने कहा कि निगम की ओर से करवाचौथ के अवसर पर सभी होटलों में व्रती महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सभी होटल इकाइयों में 9 और 10 अक्तूबर की रात तीन से चार बजे के बीच उपवास रखने वाली महिलाओं को नि:शुल्क ‘सर्गी’ परोसी जाएगी। इसमें फिरनी, केला, दूध का गिलास, गुलाब जामुन और मठी शामिल होंगे। यह पारंपरिक सर्गी पर्व की भावना को और सुंदर बनाएगी।

इसके साथ ही एचपीटीडीसी के होटल परिसर में सूखे मेवे, चुनरी, बिंदी, चूड़ी, रिबन, काजल और मेहंदी जैसी वस्तुएं भी उपलब्ध रहेंगी, जिन्हें महिलाएं भुगतान के आधार पर खरीद सकेंगी। निगम की ओर से पूजा की थाली और करवा भी अतिथियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें उड़द दाल, साबुत चावल, फूल आदि सामग्री शामिल रहेगी।

करवाचौथ के दिन यानी 10 अक्तूबर को होटल रेस्टोरेंट्स में विशेष ‘व्रत थाली’ भी तैयार की जाएगी, जो भुगतान के आधार पर अतिथियों के लिए उपलब्ध होगी। निगम का कहना है कि इस पर्व पर की गई यह पहल न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगी बल्कि स्थानीय परिवारों को भी पर्व का आनंद एक शांत, सुंदर और हिमाचली संस्कृति से जुड़े वातावरण में मनाने का अवसर देगी।

महाप्रबंधक अनिल तनेजा ने कहा कि एचपीटीडीसी हमेशा से अपने मेहमानों को बेहतरीन अनुभव देने के लिए नई-नई पहलें करता रहा है। करवाचौथ जैसे शुभ अवसर पर दी जा रही यह छूट और विशेष व्यवस्था इसी दिशा में एक और कदम है। निगम ने राज्य के दंपतियों से अपील की है कि वे इस पर्व को यादगार बनाने के लिए एचपीटीडीसी के किसी भी होटल में ठहराव की बुकिंग कर इस विशेष ऑफर का लाभ उठाएं।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

