हिमाचल में महिला कर्मचारी ने SDM पर लगाया यौन शोषण का आरोप, अधिकारी ने वीडियो जारी कर दी सफाई

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक सरकारी महिला कर्मचारी ने सुजानपुर के SDM (उप-मंडल मजिस्ट्रेट) पर यौन शोषण, शारीरिक उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोपी अधिकारी का नाम विकास शुक्ला है। महिला का कहना है कि उसने इस बारे में स्थानीय पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उधर आरोपी अधिकारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए उनसे इनकार किया है।

शिकायतकर्ता महिला जो कि एक पंचायत सचिव है, उसका कहना है कि 2021 में एक संपत्ति विवाद को लेकर शुक्ला से संपर्क करने पर उसे निशाना बनाया गया। उसने दावा किया कि शुक्ला ने उसे मामले पर चर्चा करने के बहाने अपने सरकारी आवास पर बुलाया, फिर शादी का झूठा वादा करके उसे धमकाया और शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसे दो बार गर्भपात कराने के लिए भी मजबूर किया गया।

महिला ने कहा कि 24 अगस्त 2024 को स्थिति उस वक्त हिंसक हो गई, जब उसे फिर से शुक्ला के आवास पर बुलाया गया। उसने आरोप लगाया कि वहां पहुंचने पर शुक्ला और उसके एक दोस्त ने उसे घर में बंद कर दिया, उसका फोन छीन लिया, उसके साथ मारपीट की और मुंह खोलने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। कथित तौर पर हमले का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया था।

महिला के आरोपों के अनुसार कुल्लू पुलिस और महिला पुलिस थाने से सम्पर्क करने के बावजूद उन्होंने इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की, उल्टा उस पर समझौता करने का दबाव बनाया गया। उधर SDM विकास शुक्ला ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को गलत बताते हुए शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया और कहा कि मामले की तीन स्तरों पर जांच हो चुकी है और उन्हें निर्दोष पाया गया है।

वीडियो में आरोपी अधिकारी शुक्ला ने कहा कि 'एक महिला मेरे पास छोटे-मोटे कामों के लिए आती थी और धीरे-धीरे वह मुझ पर मोहित हो गई और मुझे बार-बार फोन करने लगी। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन वह मेरा पीछा करने और मुझे परेशान करने लगी।'