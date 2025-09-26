Himachal woman levels sexual exploitation allegations against SDM, officer released video clarification हिमाचल में महिला कर्मचारी ने SDM पर लगाया यौन शोषण का आरोप, अधिकारी ने वीडियो जारी कर दी सफाई, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Himachal woman levels sexual exploitation allegations against SDM, officer released video clarification

हिमाचल में महिला कर्मचारी ने SDM पर लगाया यौन शोषण का आरोप, अधिकारी ने वीडियो जारी कर दी सफाई

वीडियो में आरोपी अधिकारी शुक्ला ने कहा कि 'एक महिला मेरे पास छोटे-मोटे कामों के लिए आती थी और धीरे-धीरे वह मुझ पर मोहित हो गई। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन वह मेरा पीछा करने और मुझे परेशान करने लगी।'

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 10:13 PM
share Share
Follow Us on
हिमाचल में महिला कर्मचारी ने SDM पर लगाया यौन शोषण का आरोप, अधिकारी ने वीडियो जारी कर दी सफाई

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक सरकारी महिला कर्मचारी ने सुजानपुर के SDM (उप-मंडल मजिस्ट्रेट) पर यौन शोषण, शारीरिक उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोपी अधिकारी का नाम विकास शुक्ला है। महिला का कहना है कि उसने इस बारे में स्थानीय पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उधर आरोपी अधिकारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए उनसे इनकार किया है।

शिकायतकर्ता महिला जो कि एक पंचायत सचिव है, उसका कहना है कि 2021 में एक संपत्ति विवाद को लेकर शुक्ला से संपर्क करने पर उसे निशाना बनाया गया। उसने दावा किया कि शुक्ला ने उसे मामले पर चर्चा करने के बहाने अपने सरकारी आवास पर बुलाया, फिर शादी का झूठा वादा करके उसे धमकाया और शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसे दो बार गर्भपात कराने के लिए भी मजबूर किया गया।

महिला ने कहा कि 24 अगस्त 2024 को स्थिति उस वक्त हिंसक हो गई, जब उसे फिर से शुक्ला के आवास पर बुलाया गया। उसने आरोप लगाया कि वहां पहुंचने पर शुक्ला और उसके एक दोस्त ने उसे घर में बंद कर दिया, उसका फोन छीन लिया, उसके साथ मारपीट की और मुंह खोलने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। कथित तौर पर हमले का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया था।

महिला के आरोपों के अनुसार कुल्लू पुलिस और महिला पुलिस थाने से सम्पर्क करने के बावजूद उन्होंने इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की, उल्टा उस पर समझौता करने का दबाव बनाया गया। उधर SDM विकास शुक्ला ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को गलत बताते हुए शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया और कहा कि मामले की तीन स्तरों पर जांच हो चुकी है और उन्हें निर्दोष पाया गया है।

वीडियो में आरोपी अधिकारी शुक्ला ने कहा कि 'एक महिला मेरे पास छोटे-मोटे कामों के लिए आती थी और धीरे-धीरे वह मुझ पर मोहित हो गई और मुझे बार-बार फोन करने लगी। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन वह मेरा पीछा करने और मुझे परेशान करने लगी।'

इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा, 'एक बार, वह महिला मेरे घर भी आई और जब उससे पूछताछ की गई, तो वह गुस्सा हो गई और मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने लगी।' बता दें कि यह मामला राज्य महिला आयोग और मुख्य सचिव के ध्यान में लाया गया है और प्रशासन व पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।

Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।