हिमाचल प्रदेश के BJP विधायक पर महिला ने लगाया परेशान करने का आरोप, नेता बोले- वो तो मेरी बेटी जैसी

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक महिला ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक हंसराज पर उसे परेशान करने और उसके परिवार के सदस्यों को धमकाने का आरोप लगाया है। वहीं, विधायक ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि यह सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास है।

Mon, 3 Nov 2025 01:51 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक महिला ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक हंसराज पर उसे परेशान करने और उसके परिवार के सदस्यों को धमकाने का आरोप लगाया है। वहीं, विधायक ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि यह सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास है।

आरोप लगाने वाली महिला का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। महिला ने पिछले साल विधायक पर अश्लील संदेश भेजने और नग्न तस्वीरें मांगने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

वीडियो में, महिला ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उसे बदनाम करने की कोशिश की, कि उसने चुराह के विधायक हंसराज के खिलाफ आरोप लगाने के लिए पैसे लिए थे, और उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव डाला गया। वीडियो में वह रोते हुए कहती है, अगर मेरे परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान पहुंचाया गया, तो मैं विधायक को नहीं छोड़ूंगी।

हंसराज ने भी आरोपों का खंडन करने के लिए एक वीडियो पोस्ट किया। विधायक ने कहा कि महिला उनकी बेटी जैसी है, लेकिन उसने पिछले साल भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने आरोपों की जांच की और ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दे दी। उन्होंने कहा कि वह अब भी वही आरोप दोहरा रही है और वह उसका मकसद समझ नहीं पा रहे हैं।

हंसराज ने कहा कि यह सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की एक भयावह चाल प्रतीत होती है और उन्होंने पुलिस से मामले की जांच करने का अनुरोध किया।

