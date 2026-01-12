हिमाचल में 16 जनवरी से मौसम मारेगा पलटी, बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, कोहरा भी रहेगा

संक्षेप: मौसम विभाग के अनुसार 16 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना बन रही है। 16, 17 और 18 जनवरी को खासतौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया गया है।

हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच आगामी दिनों में मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 16 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना बन रही है। 16, 17 और 18 जनवरी को खासतौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही मैदानी और निचले क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है और अगले 24 घंटों के दौरान शीतलहर चलने की चेतावनी भी दी गई है। फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम शुष्क बना हुआ है।

बीते करीब तीन महीनों से प्रदेश सूखे की स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में बारिश और बर्फबारी का लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा है। राजधानी शिमला और पर्यटन नगरी मनाली में अब तक इस सर्दी में बर्फ नहीं गिरी है, जिससे पर्यटन कारोबार के साथ-साथ सेब बागवानों और किसानों की भी चिंता बढ़ी हुई है।

तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो शिमला में बीती रात न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 6 डिग्री अधिक है। एक ही रात में तापमान में करीब 5 डिग्री का उछाल आने से शिमला में ठंड का असर कुछ हद तक कम महसूस किया गया। इससे पहले शिमला में रात का पारा 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक रिकार्ड किया जा रहा था।

अन्य शहरों की बात करें तो सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री, भुंतर में 1.0, कल्पा में 2.4, धर्मशाला में 2.6, ऊना में 2.0, नाहन में 5.3, पालमपुर में 3.0, सोलन में 1.2, मनाली में 2.1, कांगड़ा में 3.0, मंडी में 2.4, बिलासपुर में 4.5, हमीरपुर में 1.6 और जुब्बड़हट्टी में 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऊंचाई वाले इलाकों में कुफरी का न्यूनतम तापमान 6.8, नारकंडा का 3.8, रिकांगपिओ का 6.4, पांवटा साहिब का 6.0, सराहन का 4.2, देहरा गोपीपुर का 5.0 और बजौरा का 2.3 डिग्री सेल्सियस रहा। जनजातीय इलाकों में ठंड का प्रकोप सबसे ज्यादा है, जहां तापमान माइनस में चला रहा है।

लाहौल स्पीति जिला के कुकुमसेरी में बीती रात न्यूनतम तापमान माइनस 9.6 डिग्री और ताबो में माइनस 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मैदानी व निचले जिलों में भी कोहरे के कारण ठिठुरन बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 12 से 15 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 16 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के असर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 17 और 18 जनवरी को भी ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ गिरने की संभावना जताई गई है। साथ ही 13 से 16 जनवरी तक कई इलाकों में सुबह और देर रात घना कोहरा छाने का अलर्ट है, जबकि कुछ स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है।