Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Himachal weather will change after 16 january rain snowfall and dense fog alert shimla temperature rise imd
हिमाचल में 16 जनवरी से मौसम मारेगा पलटी, बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, कोहरा भी रहेगा

हिमाचल में 16 जनवरी से मौसम मारेगा पलटी, बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, कोहरा भी रहेगा

संक्षेप:

मौसम विभाग के अनुसार 16 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना बन रही है। 16, 17 और 18 जनवरी को खासतौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया गया है।

Jan 12, 2026 11:22 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच आगामी दिनों में मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 16 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना बन रही है। 16, 17 और 18 जनवरी को खासतौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही मैदानी और निचले क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है और अगले 24 घंटों के दौरान शीतलहर चलने की चेतावनी भी दी गई है। फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम शुष्क बना हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बीते करीब तीन महीनों से प्रदेश सूखे की स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में बारिश और बर्फबारी का लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा है। राजधानी शिमला और पर्यटन नगरी मनाली में अब तक इस सर्दी में बर्फ नहीं गिरी है, जिससे पर्यटन कारोबार के साथ-साथ सेब बागवानों और किसानों की भी चिंता बढ़ी हुई है।

तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो शिमला में बीती रात न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 6 डिग्री अधिक है। एक ही रात में तापमान में करीब 5 डिग्री का उछाल आने से शिमला में ठंड का असर कुछ हद तक कम महसूस किया गया। इससे पहले शिमला में रात का पारा 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक रिकार्ड किया जा रहा था।

अन्य शहरों की बात करें तो सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री, भुंतर में 1.0, कल्पा में 2.4, धर्मशाला में 2.6, ऊना में 2.0, नाहन में 5.3, पालमपुर में 3.0, सोलन में 1.2, मनाली में 2.1, कांगड़ा में 3.0, मंडी में 2.4, बिलासपुर में 4.5, हमीरपुर में 1.6 और जुब्बड़हट्टी में 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऊंचाई वाले इलाकों में कुफरी का न्यूनतम तापमान 6.8, नारकंडा का 3.8, रिकांगपिओ का 6.4, पांवटा साहिब का 6.0, सराहन का 4.2, देहरा गोपीपुर का 5.0 और बजौरा का 2.3 डिग्री सेल्सियस रहा। जनजातीय इलाकों में ठंड का प्रकोप सबसे ज्यादा है, जहां तापमान माइनस में चला रहा है।

लाहौल स्पीति जिला के कुकुमसेरी में बीती रात न्यूनतम तापमान माइनस 9.6 डिग्री और ताबो में माइनस 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मैदानी व निचले जिलों में भी कोहरे के कारण ठिठुरन बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 12 से 15 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 16 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के असर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 17 और 18 जनवरी को भी ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ गिरने की संभावना जताई गई है। साथ ही 13 से 16 जनवरी तक कई इलाकों में सुबह और देर रात घना कोहरा छाने का अलर्ट है, जबकि कुछ स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Himachal Pradesh Weather Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।