हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज; ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, कई जगह आंधी-बारिश, 3 दिन का अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। रविवार सुबह से ही राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज हवाओं के साथ वर्षा का दौर शुरू हो गया है, जबकि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। लाहौल-स्पीति, किन्नौर और कुल्लू जिलों के ऊंचे इलाकों में रुक-रुक कर बर्फबारी हो रही है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड बढ़ गई है। राजधानी शिमला में सुबह से अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ वर्षा शुरू हो गई। हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी, चम्बा, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में भी बादल गरजने के साथ वर्षा हो रही है।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आया है। मानसून की विदाई के करीब दस दिन बाद पूरे प्रदेश का मौसम एक साथ बिगड़ा है। ऊंची चोटियों बारालाचा, शिंकुला, कुंजुम और रोहतांग दर्रे पर बर्फबारी हो रही है। बारिश और बर्फबारी के कारण जनजातीय क्षेत्रों में ठंड का असर तेजी से बढ़ गया है और लोग गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं।

पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज 5 अक्टूबर को कई हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके चलते सभी 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 6 अक्टूबर को मौसम और खराब रहने की चेतावनी दी गई है। इस दिन चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर और लाहौल-स्पीति जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। यहां भारी से बहुत भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन और किन्नौर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

विभाग ने बताया कि 7 अक्टूबर को बिलासपुर और हमीरपुर को छोड़कर बाकी दस जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। इन जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गर्जन और बिजली गिरने की संभावना है। 8 अक्टूबर को भी अधिकांश क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहेगा, हालांकि इस दिन कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। 9 अक्टूबर से मौसम में सुधार आने और आसमान साफ रहने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने अलर्ट के मद्देनजर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि ऊंचे इलाकों में बर्फबारी से न्यूनतम तापमान में और गिरावट होगी तथा जनजातीय क्षेत्रों लाहौल-स्पीति, किन्नौर और पांगी-भरमौर में ठंड का असर और अधिक बढ़ जाएगा। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें।