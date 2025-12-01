Hindustan Hindi News
हिमाचल में इस डेट से पड़ने लगेगी बर्फ, निचले इलाके मनाली व कुफरी से ठंडे

मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य के औसतन न्यूनतम तापमान में 1.3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जबकि आज औसत पारा सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक रहा। प्रदेश में पिछले एक माह से बारिश न के बराबर होने के कारण सूखी ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है।

Mon, 1 Dec 2025 11:26 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल प्रदेश में ठंड चरम पर है। जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति और किन्नौर के बाद अब राज्य के निचले व मैदानी इलाकों में भयंकर ठंड पड़ रही है। सूबे में इस समय हिल स्टेशनों मनाली व कुफरी से ज्यादा ठंड पड़ रही है सुंदरनगर और सोलन में, जबकि शिमला से ज्यादा सर्दी ऊना, बिलासपुर व कांगड़ा में दर्ज की गई। बिलासपुर में आज सुबह घने कोहरे के कारण दृश्यता घटकर मात्र 200 मीटर रह गई। वहीं लाहौल-स्पीति के जनजातीय इलाकों ताबो और कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान क्रमशः माइनस 5.2 और माइनस 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है, जिससे जलस्त्रोत जम गए हैं और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसके अलावा किन्नौर के कल्पा व अन्य ऊंचाई वाले स्थानों में भी बर्फीली ठंड का असर बना हुआ है, कल्पा में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री दर्ज किया गया।

प्रदेश के अन्य शहरों में आज सुबह ठंड का असर बेहद तीखा रहा। सोलन में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री, भुंतर में 4.9 डिग्री, सराहन 5.0 डिग्री, पांवटा साहिब 10 डिग्री, धर्मशाला 7.1 डिग्री, मंडी 4.6 डिग्री, पालमपुर 6.0 डिग्री, कांगड़ा 7.2 डिग्री, हमीरपुर 6.9 डिग्री, जुब्बड़हट्टी 9.8 डिग्री, नाहन 10.7 डिग्री, नारकंडा 9.0 डिग्री, भरमौर 8.0 डिग्री, बैजनाथ 5.3 डिग्री, कुफरी 10.4 डिग्री, देहरा गोपीपुर 7.0 डिग्री, बरठीं 5.9 डिग्री व बर्फीले पर्यटन स्थल मनाली में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य की राजधानी शिमला में न्यूनतम पारा उछाल के साथ 9 डिग्री पहुंच गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक है।

मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य के औसतन न्यूनतम तापमान में 1.3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जबकि आज औसत पारा सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक रहा। प्रदेश में पिछले एक माह से बारिश न के बराबर होने के कारण सूखी ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। नवंबर माह में बारिश सामान्य से 95 फीसदी कम रही, जिसके चलते हवा में नमी कम हो गई और सर्द हवाओं का असर और ज्यादा तीव्र हो गया। शीतलहर चलने से गांवों व कस्बों में सुबह-शाम अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले दो दिनों यानी 3 दिसंबर तक निचले व मैदानी इलाकों में सुबह और शाम घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके कारण वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में आज मौसम साफ बना हुआ है और 3 दिसंबर तक मौसम के इसी रुख में बने रहने की संभावना है। हालांकि 4 व 5 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आएगा और इस दौरान राज्य के मध्य व उच्च पहाड़ी क्षेत्रों लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और शिमला में बर्फबारी होने का अनुमान है। इसके बाद 6 व 7 दिसंबर को फिर से मौसम साफ होने की संभावना जताई गई है।

