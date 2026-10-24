पश्चिमी विक्षोभ का असर; हिमाचल के इन जिलों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलने वाला है। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
एक और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ों पर मौसम बदलने वाला है। हिमाचल में भी मौसम करवट ले सकता है। शनिवार शाम से रविवार तक चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। लाहौल-स्पीति में ठंड बढ़ गई है। माइनस 0.5 डिग्री तापमान के साथ कुकुमसेरी हिमाचल प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा।
इन 7 जिलों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हिमाचल प्रदेश में शनिवार को शाम से 7 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में कुछ स्थानों पर मौसम बदल सकता है। रविवार को चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति में बारिश व बर्फबारी की संभावना है।
लाहौल स्पीति में कड़ाके की ठंड
मौसम विभाग के अनुसार, 26 से 30 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने किसी तरह का अलर्ट या चेतावनी जारी नहीं की है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यहां न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे चला गया है।शनिवार सुबह से राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा।
पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदलेगा मौसम
शिमला और मनाली में धूप खिली है। हालांकि शाम के समय पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आ सकता है। इसके प्रभाव से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। दो दिनों के दौरान सात जिलों में मौसम की गतिविधियों पर नजर रहेगी। 26 अक्टूबर से प्रदेश में मौसम खुलने का अनुमान है।
लाहौल स्पीति का कुकुमसेरी सबसे ठंडा
जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में ठंड बढ़ने के साथ न्यूनतम तापमान फिर शून्य से नीचे पहुंच गया है। शनिवार को कुकुमसेरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
कहां कितना तापमान?
केलंग में न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री और ताबो में 0.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा कल्पा में 3.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश के विभिन्न शहरों में शनिवार को न्यूनतम तापमान में अंतर देखने को मिला। आंकड़ों के अनुसार, नाहन, केलंग, सोलन और पालमपुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया।
अन्य शहरों में सोलन में न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री, सिओबाग में 8.2 डिग्री, कुफरी में 8.5 डिग्री, बजौरा में 9.1 डिग्री, भुंतर में 9.2 डिग्री, सुंदरनगर में 10.5 डिग्री, शिमला, पालमपुर और भरमौर में 11.0 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 11.9 डिग्री, मंडी में 12.1 डिग्री, चम्बा में 12.8 डिग्री, देहरा गोपीपुर में 13.0 डिग्री, बिलासपुर में 13.5 डिग्री, धर्मशाला में 13.6 डिग्री, कांगड़ा में 13.8 डिग्री, ऊना में 14.0 डिग्री, बरठीं में 14.1 डिग्री, नाहन में 14.7 डिग्री, नेरी में 16.1 डिग्री, सराहन में 17.1 डिग्री और पांवटा साहिब में 18.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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