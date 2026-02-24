Hindustan Hindi News
हिमाचल में करवट लेगा मौसम, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दो दिन हिमपात के आसार

Feb 24, 2026 11:12 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान
Himachal Pradesh Mausam: हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना है। हालांकि इसको लेकर किसी प्रकार (येलो, ऑरेंज या रेड) अलर्ट जारी नहीं किया गया है। 

हिमाचल प्रदेश में मौसम फिलहाल साफ बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 27 और 28 फरवरी को राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और कुछ जगहों पर वर्षा की संभावना जताई गई है। हालांकि विभाग ने किसी तरह का मौसम अलर्ट जारी नहीं किया है। इससे व्यापक असर की आशंका फिलहाल कम मानी जा रही है।

इन जिलों की चोटियों पर हल्की बर्फबारी के आसार

मौसम विभाग के मुताबिक 25 और 26 फरवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क और साफ रहने के आसार हैं। इसके बाद 27 और 28 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऊपरी इलाकों खासकर लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिलों की ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। निचले और मैदानी इलाकों में मौसम में बहुत बड़ा बदलाव फिलहाल अपेक्षित नहीं है।

26 फरवरी से एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ

मौसम विभाग का पूर्वानुमान यह भी संकेत देता है कि 1 और 2 मार्च को एक बार फिर मौसम साफ रहने की संभावना है। यानी संभावित गतिविधि अल्पकालिक रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 26 फरवरी से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसके कारण यह हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है।

तापमान में बढ़ोतरी

पिछले कई दिनों से हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है। इससे दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। धूप खिलने से दिन में हल्की गर्माहट महसूस हो रही है, हालांकि जनजातीय और ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड अभी भी बरकरार है।

कुकुमसेरी में माइनस में तापमान

मौसम विभाग की मानें तो लाहौल-स्पीति क्षेत्र में सर्दी का असर सबसे ज्यादा दिख रहा है। ताबो में न्यूनतम तापमान शून्य से 4.7 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, जबकि कुकुमसेरी में भी पारा माइनस 5 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। इससे साफ है कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में अभी ठंड का प्रकोप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

कहां कितना तापमान?

मंगलवार को शिमला में न्यूनतम तापमान 7.8, सुंदरनगर 8.9, भुंतर 7.2, कल्पा 0.8, धर्मशाला 10.6, ऊना 8.6, नाहन 9.7, पालमपुर 9.5, सोलन 6.2, मनाली 3.1, कांगड़ा 10.3, मंडी 9.5, बिलासपुर 10.5, जुब्बड़हट्टी 9.4, सेओबाग 5.5, बरठीं 9.6, कसौली 10.2, पांवटा साहिब 14.0, सराहन 5.5, देहरा गोपीपुर 13.0 और नेरी 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

