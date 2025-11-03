Hindustan Hindi News
हिमाचल में मौसम की पलटी, दो दिन बारिश का येलो अलर्ट, उंचे इलाकों में बर्फबारी भी

संक्षेप: 4 नवंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चम्बा, मंडी और कांगड़ा जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट रहेगा। वहीं 5 नवम्बर को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।

Mon, 3 Nov 2025 11:19 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिन यानी 4 और 5 नवम्बर को मौसम के कड़े तेवर नजर आएंगे। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से इन दो दिनों में कई स्थानों पर वर्षा और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार इस बदलाव के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और ठंड का असर बढ़ेगा।

4 नवम्बर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चम्बा, मंडी और कांगड़ा जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट रहेगा। वहीं 5 नवम्बर को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना है। विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसके बाद 6 से 8 नवम्बर तक पूरे प्रदेश में मौसम के साफ रहने का अनुमान है, जिससे तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है।

इस बीच राज्य के कई शहरों में ठंड बढ़ गई है। लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में बीती रात न्यूनतम तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान रहा। इसी जिले के ताबो में -0.1 और केलंग में 0.1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। किन्नौर के कल्पा में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और रिकांगपिओ में 8.1 डिग्री दर्ज किया गया।

राज्य के अन्य हिस्सों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शिमला में 12.4 डिग्री, सुंदरनगर 10.5, भुंतर 9, ऊना 14.2, नाहन 13.1, पालमपुर 9, सोलन 9.4, मनाली 5.6, कांगड़ा 12.8, मंडी 13.6, हमीरपुर 11.9, जुब्बड़हट्टी 13.4, कुफरी 9.5, नारकंडा 7.2, भरमौर 9.2, सियोबाग 7.4, कसौली 13.1 और बजुआरा में 9.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ।

मैदानी जिलों में भी मौसम का असर देखने को मिला है। मंडी जिले के सुंदरनगर में घने कोहरे से दृश्यता केवल 250 मीटर और बिलासपुर में 700 मीटर तक सीमित रही। प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में पिछले 24 घंटों में 0.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के बाद राज्य में सर्द हवाएं चलेंगी और ठंड में और इजाफा होगा।

