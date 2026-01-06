Hindustan Hindi News
बर्फबारी-कोहरे का कॉकटेल, माइनस में पारा, हिमाचल को खूब सता रही ठंड, राहत कब?

बर्फबारी-कोहरे का कॉकटेल, माइनस में पारा, हिमाचल को खूब सता रही ठंड, राहत कब?

संक्षेप:

बीते कुछ दिनों से शिमला का न्यूनतम तापमान लगातार सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। सोमवार की रात शिमला में इस सीजन की सबसे सर्द रात रही और यहां का न्यूनतम तापमान मनाली से भी कम दर्ज किया गया। ऐसे में शिमला की रातें इस समय मनाली से ज्यादा ठंडी हो चुकी हैं।

Jan 06, 2026 11:52 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल प्रदेश इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। जनवरी के शुरुआती दिनों में ही ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहाड़ी और जनजातीय इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया है, जबकि मैदानी और निचले क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है।

इस सीजन में सर्दियों में भी अपेक्षाकृत गर्म रहने वाले हिल स्टेशन शिमला में अब सर्दी तीखी हो गई है। बीते कुछ दिनों से शिमला का न्यूनतम तापमान लगातार सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। सोमवार की रात शिमला में इस सीजन की सबसे सर्द रात रही और यहां का न्यूनतम तापमान मनाली से भी कम दर्ज किया गया। ऐसे में शिमला की रातें इस समय मनाली से ज्यादा ठंडी हो चुकी हैं।

राज्य के जनजातीय और ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा और शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्रों में जल स्रोतों का पानी जम गया है, जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल ठंड से राहत के आसार नहीं हैं। अटल टनल सहित आस पास के इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई, फिलहाल धूप खिली हुई है। अटल टनल के आस पास हुई बर्फबारी के चलते सोलंग नाला से आगे 4x4 वाहनों को ही जाने की अनुमति दी जा रही।

विभाग ने अगले छह दिनों यानी 12 जनवरी तक प्रदेश में मौसम के साफ रहने की संभावना जताई है, लेकिन इसके साथ ही निचले और मैदानी इलाकों में 10 जनवरी तक सुबह और देर शाम घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। सोमवार को बिलासपुर में कोहरे के कारण दृश्यता घटकर सिर्फ 100 मीटर रह गई, जबकि सुंदरनगर और पांवटा साहिब में 200-200 मीटर, मंडी में 600 मीटर दृश्यता दर्ज की गई।

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम साफ बना हुआ है। लाहौल-स्पीति जिले में बीती रात हल्की बर्फबारी भी हुई। तापमान की बात करें तो लाहौल-स्पीति में इस सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। यहां ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस 10.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसी जिले के कुकुमसेरी में माइनस 7.1 डिग्री, किन्नौर के कल्पा में माइनस 3.4 डिग्री, शिमला जिले के नारकंडा में माइनस 2 डिग्री और रिकांगपिओ में माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

शिमला में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री रहा, जबकि मनाली में यह 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सोलन में तापमान 0.2 डिग्री, सुंदरनगर में 1.3 डिग्री, भुंतर में 2.5 डिग्री, धर्मशाला में 2.2 डिग्री, उना में 5.4 डिग्री, नाहन में 5 डिग्री, पालमपुर में 2 डिग्री, कांगड़ा में 4.2 डिग्री, मंडी में 3.1 डिग्री, बिलासपुर में 6 डिग्री, हमीरपुर में 4.1 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 4.8 डिग्री, कुफरी में 0.1 डिग्री, सियोबाग में 1 डिग्री, बरठीं में 4.9 डिग्री, कसौली में 3.7 डिग्री, सराहन में 4 डिग्री और नेरी में 5.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के औसतन न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और यह सामान्य से 0.1 डिग्री नीचे बना हुआ है।

