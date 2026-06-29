Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हिमाचल में मौसम का तांडव; लाहौल-स्पीति में सैलाब, सड़क संपर्क टूटा, वाहन फंसे

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
Follow us on Google News
share

हिमाचल प्रदेश में मॉनसून से पहले ही मौसम का तांडव नजर आया है। लाहौल-स्पीति के जहालमा नाले में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई। इससे मनाली-उदयपुर मार्ग का वैकल्पिक रास्ता बह गया। 

हिमाचल में मौसम का तांडव; लाहौल-स्पीति में सैलाब, सड़क संपर्क टूटा, वाहन फंसे

हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के आगमन से पहले ही मौसम ने तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में जहालमा नाले में अचानक आई बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सोमवार शाम करीब चार बजे नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इससे सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा बनाया गया अस्थायी वैकल्पिक मार्ग तेज बहाव में बह गया। इसके बाद मनाली-उदयपुर और पांगी-किलाड़ सड़क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है।

सड़क संपर्क टूटने से नाले के दोनों ओर कई वाहन फंस गए हैं। यात्रियों, स्थानीय लोगों और मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के लोग आवश्यक कार्यों के लिए आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं और सड़क बंद होने से दूर-दराज के इलाकों का संपर्क भी प्रभावित हुआ है। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है, लेकिन मार्ग बहाल होने तक लोगों की दिक्कतें बनी रहने की आशंका है।

इस समय लाहौल घाटी में कृषि और बागवानी गतिविधियां भी अपने महत्वपूर्ण दौर में हैं। कई क्षेत्रों में फसल तैयार है और किसान अपनी उपज को मंडियों तक पहुंचाने की तैयारी में हैं। सड़क बंद होने के कारण फलों और अन्य कृषि उत्पादों के परिवहन पर संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि मार्ग जल्द बहाल नहीं हुआ तो किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

परिवहन व्यवस्था ठप होने से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर भी असर पड़ने की चिंता जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक जहालमा नाले पर स्थायी पुल के निर्माण का कार्य जारी है, लेकिन इसके पूरा होने में अभी समय लगेगा। ऐसे में प्रभावित लोगों ने जिला प्रशासन से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था करने और सड़क संपर्क बहाल करने की मांग की है।

हिमाचल प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के हिमाचल में प्रवेश से पहले बीती रात और सोमवार तड़के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। राजधानी शिमला समेत अनेक स्थानों पर वर्षा होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने की संभावना है।

पिछले 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के मुरारी देवी में 63.6 मिलीमीटर, बिलासपुर के ब्रह्माणी में 51.4 मिलीमीटर और घाघस में 50 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शिमला जिले के शिलारू में 33.6 मिलीमीटर तथा शिमला शहर में 13.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।

मौसम विभाग ने 30 जून व एक जुलाई को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तेज हवाओं, गर्जन और आकाशीय बिजली का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दो और तीन जुलाई के लिए कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की जरूरत होगी।

बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को शिमला का अधिकतम तापमान 4 डिग्री लुढ़ककर 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऊना 36 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा, लेकिन ऊना के पारे में 2 डिग्री की गिरावट आई है। मनाली शिमला से गर्म रहा और यहां अधिकतम तापमान 29.4 डिग्रि पहुंच गयं, जो सामान्य से 2.5 डिग्री।ज्यादा है।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Himachal Pradesh News Himachal Pradesh Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।