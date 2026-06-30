हिमाचल में मॉनसून की दस्तक, 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट; कहां-कहां चेतावनी?
हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। इसके 2-3 दिनों के दौरान पूरे राज्य में फैलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते तक बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की है।
हिमाचल प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने आखिरकार दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने मंगलवार को आधिकारिक रूप से पुष्टि की कि मॉनसून प्रदेश के कई हिस्सों में पहुंच चुका है और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान शेष क्षेत्रों में भी इसके आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। इस वर्ष मॉनसून सामान्य तिथि 25 जून की तुलना में करीब पांच दिन की देरी से हिमाचल पहुंचा है। पिछले वर्ष मॉनसून ने 20 जून को प्रदेश में प्रवेश कर लिया था।
मौसम विभाग के अनुसार 30 जून को मॉनसून ने पूरे किन्नौर जिले, कुल्लू और लाहौल-स्पीति के अधिकांश हिस्सों, शिमला और मंडी जिलों के कई क्षेत्रों तथा सिरमौर और कांगड़ा जिलों के कुछ भागों को कवर कर लिया है। मौसम विभाग ने बताया कि मॉनसून की उत्तरी सीमा मंडी क्षेत्र तक पहुंच गई है। अब इसके तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2 से 3 दिनों में मॉनसून पूरे हिमाचल प्रदेश को कवर कर सकता है।
मॉनसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने लगा है। मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार, 1 जुलाई को कुछ स्थानों पर भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का येलो अलर्ट रहेगा।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश की चेतावनी दी है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है।
पहली जुलाई को इन जिलों में चेतावनी
वहीं पहली जुलाई को उना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
2 और 3 जुलाई को इन जिलों में नारंगी चेतावनी
मौसम विभाग ने दो जुलाई को राज्य के उना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी जिलों में गरज चमक और तेज हवा के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तीन जुलाई को उना, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के अलग-अलग हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
4 जुलाई को इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने 4 जुलाई को कांगड़ा, मंडी और शिमला जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी जिलों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी जिलों के लोगों को मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में खास सतर्कता बरतने को कहा गया है।
6 जुलाई तक मौसम रहेगा खराब
इसके बाद 2, 3 और 4 जुलाई को कई क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन दिनों 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। 5 और 6 जुलाई के लिए भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
चेतावनियों पर नजर बनाए रखने की एडवाइजरी
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश के कारण भूस्खलन, अचानक बाढ़, सड़क अवरोध और नदी-नालों के जलस्तर में वृद्धि जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। लोगों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी गई है।
कहां कितनी बारिश?
उधर, मॉनसून के सक्रिय होने से पहले ही प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान गोहर में सबसे अधिक 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मंडी में 45.6 मिलीमीटर, बरठीं में 42.6 मिलीमीटर, रायपुर मैदान में 41 मिलीमीटर, सुंदरनगर में 31.4 मिलीमीटर और कांगड़ा एयरो में 30.8 मिलीमीटर बारिश हुई।
कई स्थानों पर हल्की बारिश
इसके अलावा बग्गी, सराहन, जुब्बड़हट्टी, शिमला, देहरा गोपीपुर, हमीरपुर और धर्मशाला सहित कई क्षेत्रों में भी बारिश दर्ज की गई। मंगलवार को भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहे और कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई।
गिरा तापमान
बारिश के प्रभाव से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार सुबह कुकुमसेरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिमला में न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री, धर्मशाला में 19.8 डिग्री, मनाली में 20.6 डिग्री और मंडी में 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून के और सक्रिय होने के साथ आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में व्यापक वर्षा देखने को मिल सकती है।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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