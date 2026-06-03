हिमाचल में मौसम के तीखे होंगे तेवर; 3 दिन आंधी और बारिश का अलर्ट; ओले भी गिरेंगे
Himachal Pradesh Mausam: हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग की ओर से आंधी, बारिश, बिजली कड़कने और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है।
हिमाचल प्रदेश में मौसम आंधी और बारिश वाला रहेगा। मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान बताता है कि राज्य में 9 जून तक वेस्टर्न डिस्टरवेन्स लगातार सक्रिय बना रह सकता है। इसके असर से पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लोगों को फिलहाल तेज गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही आंधी, ओलावृष्टि, बिजली गिरने और गरज-चमक के साथ बारिश का खतरा भी बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश में अगले एक हफ्ते तक अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना है।
4 और 5 को गिरेंगे ओले
मौसम विभाग ने 4 और 5 जून को कई इलाकों में गरज चमक और आंधी के साथ ओले गिरने की आशंका जताई है। 4 और 5 जून के लिए कुछ स्थानों पर ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। 6 जून तक कई जिलों में तेज हवाएं चलने (आंधी या अंधड़), आकाशीय बिजली गिरने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की चेतावनी दी गई है।
मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान खेतों में काम कर रहे किसानों, बागवानों, पर्यटकों और खुले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तेज हवाओं और ओलावृष्टि से फलों तथा मौसमी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी बनी हुई है।
रोहड़ू में सबसे अधिक 30 मिलीमीटर बारिश
बीते 24 घंटों के दौरान भी हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का यही बदला हुआ स्वरूप देखने को मिला। शिमला जिले के रोहड़ू में सबसे अधिक 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सिरमौर के राजगढ़ में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा मनाली, मुरारी देवी और राजगढ़ में 6-6 मिलीमीटर और जोगिंद्रनगर में 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
केवल बारिश ही नहीं, कई स्थानों पर बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की घटनाएं भी सामने आईं। शिमला, कांगड़ा और मुरारी देवी क्षेत्रों में बिजली चमकने की घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि ताबो और सुंदरनगर में तेज आंधी चली। हालांकि किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है।
कुकुमसेरी सबसे ठंडा
मौसम के इस बदले मिजाज का असर तापमान पर भी दिखाई दे रहा है। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह और रात के समय ठंडक बनी हुई है। मंगलवार को दर्ज न्यूनतम तापमान में लाहौल स्पीति जिला के कुकुमसेरी सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां पारा 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद ताबो में 6.2, केलांग में 6.3 और कल्पा में 10.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ।
कहां कितना तापमान?
मध्य और निचले पर्वतीय क्षेत्रों में कुफरी का न्यूनतम तापमान 11.9, सराहन 14.5, मनाली 15.0, शिमला 15.8, सोलन 17.0, सिओबाग 17.5, धर्मशाला 17.6, पालमपुर 18.0 और नाहन 18.7 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं भुंतर में 19.0, कांगड़ा और चंबा में 19.3, जुब्बड़हट्टी में 19.8, सुंदरनगर में 20.7, बरठीं में 20.8, ऊना में 21.8, मंडी में 22.0 और बिलासपुर में 23.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। देहरा गोपीपुर और पांवटा साहिब सबसे गर्म स्थानों में शामिल रहे, जहां न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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