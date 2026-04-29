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हिमाचल में 50 किमी की स्पीड से चलेंगी हवाएं, ओलावृष्टि का भी अलर्ट; किसानों की बढ़ी चिंता

Apr 29, 2026 12:07 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश में अप्रैल के महीने में ठंड जैसा अहसास हो रहा है। लगातार दूसरे दिन सक्रिय हुए बादलों के चलते प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा जैसे मध्य व निचले इलाकों में तेज बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

हिमाचल में 50 किमी की स्पीड से चलेंगी हवाएं, ओलावृष्टि का भी अलर्ट; किसानों की बढ़ी चिंता

हिमाचल प्रदेश में मौसम के तेवर बदले हुए हैं। लगातार दूसरे दिन बादलों की सक्रियता ने जहां ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई, वहीं मध्य और निचले इलाकों में झमाझम बारिश ने अप्रैल के अंत में ठंड का अहसास लौटा दिया है। भीषण गर्मी से जूझ रहे मैदानी क्षेत्रों को राहत मिली है, लेकिन बदलते मौसम ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है।

शिमला व हमीरपुर सहित कई हिस्सों में सुबह से रुक-रुक कर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में आज ओलावृष्टि, बिजली कड़कने और 40–50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, सोलन और सिरमौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया जिस है। बीती रात कुछ क्षेत्रों में बिजली कड़कने की घटनाएं हुईं, हालांकि किसी नुकसान की सूचना नहीं है।

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कहां कितना तापमान

तापमान में आई गिरावट ने मौसम को काफी सुहावना बना दिया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री, कल्पा में 6, ताबो में 6.2, सेओबाग में 10.6, मनाली में 10.9, सराहन में 11.2, सोलन में 12.7, भुंतर में 12.9, शिमला में 14.6, पालमपुर में 15, बरठीं में 15.5, जुब्बड़हट्टी में 15.8, नाहन में 16.7, मंडी में 16.7, कांगड़ा में 17.5, बिलासपुर में 18.5, ऊना व देहरा गोपीपुर में 19, धर्मशाला में 20.6 और पांवटा साहिब में 23 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि अधिकतम तापमान भी करीब 10 डिग्री तक लुढ़का है।

बीते 24 घंटों में वर्षा के आंकड़े भी उल्लेखनीय रहे। सराहन में करीब 25.5 मिमी बारिश हुई, जबकि शिलारू, मनाली और कसौली में लगभग 5 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा अन्य कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी ने ठंड को और बढ़ा दिया है।

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2 मई तक खराब रहेगा मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 30 अप्रैल से 2 मई तक मौसम खराब बना रहेगा, हालांकि इस दौरान कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। 3 और 4 मई को फिर से आंधी और बिजली को लेकर येलो अलर्ट रहेगा, जबकि 5 मई को भी बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। यानी अगले एक सप्ताह तक मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है।

बेमौसम बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं इसका असर कृषि पर पड़ता दिख रहा है। इन दिनों राज्य के कई हिस्सों में गेहूं की कटाई का काम चल रहा है। लगातार बारिश से कटाई प्रभावित हुई है और खेतों में पड़ी फसल के भीगने से नुकसान की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में किसानों के लिए यह राहत और चिंता दोनों का दौर बन गया है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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