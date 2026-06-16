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हिमाचल में 3 दिन आंधी-बारिश, 18 जून को ओलावृष्टि का अलर्ट; कब दस्तक देगा मॉनसून?

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल का मौसम इन दिनों खुशगवार बना हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में अगले तीन दिन आंधी-बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही 18 जून को ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। वहीं, अगले हफ्ते तक मॉनसून भी प्रदेश में दस्तक दे सकता है। 

हिमाचल में 3 दिन आंधी-बारिश, 18 जून को ओलावृष्टि का अलर्ट; कब दस्तक देगा मॉनसून?

हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। एक ओर आंधी, गरज और बारिश का दौर लोगों को भीषण गर्मी से राहत दे रहा है, वहीं दूसरी ओर ओलावृष्टि बागवानों और किसानों की चिंता बढ़ा रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 19 जून तक आंधी, बिजली गिरने और वर्षा की चेतावनी जारी की है, जबकि 18 जून को कई इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

हालांकि मंगलवार को शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ है और धूप खिली हुई है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार यह राहत अस्थायी है। बुधवार से फिर मौसम करवट लेगा और 18 जून को वर्षा गतिविधियां सबसे अधिक तेज रहने की संभावना है।

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18 जून को और तेज होगा वर्षा का दौर

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 17 जून को प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 18 जून को वर्षा का दौर और तेज होगा। इस दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने, बिजली चमकने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। 19 जून को भी कई क्षेत्रों में गरज और तेज हवाओं का असर बना रहेगा। 20 और 21 जून को मौसम अपेक्षाकृत शांत रहने की संभावना है, जबकि 22 जून को कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है।

गोहर में सबसे अधिक बारिश

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 46 मिलीमीटर वर्षा गोहर में हुई। इसके अलावा जोत में 41, कुफरी में 39.6, नगरोटा सूरियां में 35.6, मुरारी देवी में 31.5, पच्छाद में 24, ओलिंडा में 23.4, शिलारू में 18.8, सुंदरनगर में 17.9, कांगड़ा में 16.4 और शिमला में 12.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि

इसी अवधि में शिमला, जुब्बड़हट्टी, कांगड़ा, सुंदरनगर, कुफरी, जोत और मुरारी देवी में गरज-चमक दर्ज की गई। वहीं शिमला, रामपुर, चौपाल, किन्नौर और मंडी के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की घटनाएं सामने आईं। सोमवार शाम को शिमला और ऊपरी शिमला के कई इलाकों में तेज ओलावृष्टि हुई, जिससे सेब, मटर और अन्य मौसमी सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा है।

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कहां कितना रहा तापमान

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार की सुबह प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री, केलंग में 7.4, कल्पा में 8.6, कुफरी में 10.1, ताबो में 11.3, बरमौर में 12.0, मनाली में 12.2, सेओबाग में 13.7, शिमला और सोलन में 15.2, भुंतर में 15.5, सुंदरनगर में 16.1, धर्मशाला में 16.9, पालमपुर में 17.0, चंबा में 17.6, मंडी और सराहन में 17.7, जुब्बड़हट्टी व नाहन में 18.0 और 18.3, कांगड़ा में 18.5, बिलासपुर में 21.0, नेरी में 21.2, पांवटा साहिब में 24.0 तथा देहरा गोपीपुर में 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अगले हफ्ते हिमाचल पहुंच सकता है मॉनसून

इस बीच दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की दस्तक को लेकर भी निगाहें टिकी हैं। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप शर्मा के अनुसार मॉनसून की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि मॉनसून के हिमाचल पहुंचने का सटीक पूर्वानुमान उसके आगमन से लगभग तीन दिन पहले ही दिया जा सकता है। सामान्य तौर पर मॉनसून 22 जून के आसपास शिमला पहुंचता है, जबकि 25 जून तक पूरे प्रदेश को कवर कर लेता है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अगले एक सप्ताह के भीतर मॉनसून की दस्तक की संभावना बनी हुई है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

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लेखक के बारे में

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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